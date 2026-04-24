Renault, François Provost non ha dubbi: “Le auto elettriche sono la soluzione migliore per i clienti”

La transizione verso l’auto elettrica entra in una fase più matura. Dopo anni in cui il racconto delle BEV si è concentrato soprattutto sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni, il settore automobilistico sembra pronto a cambiare registro. A sottolinearlo è Renault, attraverso le parole del CEO François Provost, che ha invitato l’industria a non ridurre il dibattito alla sola decarbonizzazione. Secondo il numero uno della casa francese, l’auto elettrica va raccontata anche per la qualità del prodotto. “Non credo che un cambio di rotta sia una buona idea”, ha affermato Provost.

François Provost, CEO di Renault non ritiene opportuno “cambiare rotta”

“Le auto elettriche sono la soluzione migliore non solo per i clienti, ma anche per l’ambiente e per la decarbonizzazione”, ha aggiunto Provost. Un passaggio significativo, perché sposta il baricentro della discussione. L’elettrico non deve essere percepito solo come un obbligo normativo o una scelta etica, ma come una tecnologia capace di offrire vantaggi concreti nella vita quotidiana.

Del resto, il mercato sta già mostrando segnali importanti. Alcuni modelli elettrici di nuova generazione offrono accelerazioni molto rapide, autonomie sempre più elevate e dotazioni tecnologiche avanzate. Le nuove berline elettriche premium, come BMW i3 e Mercedes-Benz Classe C elettrica, dimostrano che le BEV possono ormai competere ad alto livello anche con le migliori vetture termiche. In molti casi, anzi, l’esperienza di guida risulta più fluida, silenziosa e immediata.

Per Renault, però, la sfida non si vince soltanto con i modelli di fascia alta. Il vero punto decisivo sarà rendere l’elettrico accessibile a un pubblico più ampio. Una compatta BEV con prezzo d’acquisto ragionevole può rappresentare una scelta interessante soprattutto per chi percorre molti chilometri ogni giorno. Con il costo dei carburanti ancora elevato, la ricarica domestica o a tariffe favorevoli può generare risparmi importanti nel medio periodo. A questo si aggiungono incentivi, agevolazioni locali e, in alcuni casi, l’esenzione dal bollo.

Provost, tuttavia, invita anche a evitare un approccio troppo rigido. Il CEO di Renault ha ricordato che non bisogna imporre veti assoluti, ma lasciare spazio alle scelte di consumatori e industria. La redditività delle auto elettriche resta infatti un nodo aperto. Batterie, materie prime, piattaforme e processi produttivi devono ancora diventare meno costosi per permettere alle case automobilistiche di offrire modelli competitivi senza compromettere i margini.

In questo scenario, le norme possono indicare una direzione, ma non bastano da sole. “Le leggi non sono una bacchetta magica”, è il senso del ragionamento espresso da Renault. Servono investimenti, economie di scala, innovazione e prodotti realmente convincenti. Solo così l’elettrico potrà uscire dalla dimensione dell’obbligo e diventare una scelta naturale per una parte sempre più ampia del mercato.

Il futuro potrebbe offrire un ulteriore salto tecnologico. Nissan ha confermato l’arrivo delle batterie allo stato solido dal 2028, con prospettive di autonomia fino a 1.000 chilometri e costi di produzione in calo. Se queste promesse diventeranno realtà, la percezione dell’auto elettrica potrebbe cambiare definitivamente.

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