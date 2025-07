Renault Boreal: il nuovo C-SUV destinato ai mercati emergenti [FOTO]

Dopo alcune anticipazioni, è stata svelata la Renault Boreal. Si tratta del nuovo SUV di segmento C del marchio transalpino, dedicato ai mercati emergenti, come America Latina e Turchia. È spinta dal motore 1.3 TCe Turbo, con diverse potenze, a seconda dei mercati in cui viene venduto.

Le caratteristiche

La Boreal mostra un cofano alto e orizzontale, la calandra piena in tinta carrozzeria, su cui è riportato il logo “Nouvel’R”, e l’inedita firma luminosa, riconoscibile a prima vista, grazie ai moduli LED supplementari che arricchiscono il veicolo e creano un’impressione visiva di maggiore larghezza. Il frontale si distingue anche per i fari LED che proseguono verso i parafanghi ed i moduli aggiuntivi che rafforzano la presenza visiva del veicolo.

Le fiancate sono strutturate da una linea pronunciata di cintura della scocca e da generose curve in corrispondenza dei parafanghi, che accentuano il carattere distintivo del modello. I passaruota sono evidenziati da protezioni in materiale plastico, con cerchi in lega da 19”. Un punto di forza di questo modello è lo spazio, con un passo di 2,70 metri ed un bagagliaio fino a 1.770 litri.

Gli interni

L’abitacolo del nuovo modello del marchio francese si sviluppa intorno ad una plancia che rievoca lo spirito di quella di Renault 5 E-Tech Electric e Renault 4 E-Tech Electric, con doppio display orizzontale OpenR. Il primo schermo posizionato di fronte al conducente è un quadro strumenti digitale di 10” che riporta tutte le informazioni relative alla guida, la stessa dimensione del display multimediale centrale. Le parti superiori della plancia presentano rivestimenti morbidi al tatto, mentre altre parti o sono dotate di inserti decorativi con motivi incisi al laser che giocano con i riflessi dell’ambient lighting.

Motori

La Renault Boral è spinta solamente dal motore termico: il 1.3 TCe turbo ad iniezione diretta, in versione benzina o Flex Fuel a seconda dei Paesi. Questo motore eroga fino a 163 CV nella versione Flex Fuel, 156 CV nella versione benzina in America Latina e 138 CV nella versione benzina in Turchia. Vanta una coppia fino a 270 Nm in America Latina e 240 Nm in Turchia. Il motore è abbinato ad una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti.

