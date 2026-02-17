Gruppo Renault: Gregoire de Franqueville nuovo CEO di The Future is NEUTRAL

Cambio al vertice per The Future is NEUTRAL, la società di Renault Group e SUEZ dedicata all’economia circolare del settore auto, con la nomina a CEO di Grégoire de Franqueville che, a partire dal 1° marzo 2026, succede a Jean-Philippe Bahuaud, che nel 2022 ha guidato l’avvio della filiale dedicata all’economia circolare del settore automotive, consentendone l’affermazione come player di riferimento in Europa al servizio dell’intera filiera.

In questi primi anni di attività sotto la guida di Bahuaud, The Futur is NEUTRAL ha sviluppato soluzioni concreti per lo smantellamento dei veicoli fuori uso, la rivalorizzazione di ricambi e materiali, la riparazione e le filiere del riciclo, attraverso una strategia che ha puntato su competitività, innovazione, sostenibilità e indipendenze europea.

Strategia di de Franqueville nel segno della continuità

Una strategia che sarà portata avanti da Grégoire de Franqueville che, dopo aver iniziato la carriera in Michelin, è entrato diversi anni fa nel Gruppo Renault, ricoprendo diversi ruoli di responsabilità nelle aree di sviluppo del business e strategia internazionale. Pronto ad assumere il nuovo incarico, de Franqueville ha affermato: “Sono molto contento di entrare a far parte di The Future is NEUTRAL in un momento di svolta dell’industria automotive. Oggi NEUTRAL ha già elaborato soluzioni affidabili per sviluppare l’economia circolare: smantellamento dei veicoli fuori uso, rivalorizzazione di ricambi e materiali, second life e riparazione, filiere del riciclo. La nostra priorità, insieme al team di NEUTRAL, consiste nell’offrire a tutti i player dell’industria automobilistica soluzioni sempre più competitive, per consolidare l’indipendenza strategica dell’Europa ed il nostro contributo ambientale”.

Il nuovo ruolo di Bahuaud

Parallelamente, dal 1° marzo 2026 Jean-Philippe Bahuaud assumerà il ruolo di Direttore Programma del segmento “B-Low” (che comprende modelli come Renault Clio, Renault 5 e Dacia Sandero), oltre a rappresentare Renault Group nel Consigli di Sorveglia di NEUTRAL. Bahuaud ha dichiarato: “Aver sviluppato ed accompagnato The Future is NEUTRAL verso il raggiungimento dei suoi obiettivi è motivo di grande orgoglio. I risultati finanziari, il posizionamento unico e la solidità del piano strategico offrono all’azienda le condizioni necessarie per affrontare la seconda fase della sua trasformazione. Assumendo la guida della Direzione del Programma di Clio, R5, Sandero e altre city-car delle Marche di Renault Group, mi adopererò per consolidare, insieme alle Marche, la competitività e l’attrattiva di questi veicoli di fondamentale importanza per i rispettivi mercati, che continuano ad essere essenziali per la mobilità di milioni di clienti in Europa”.

Rate this post