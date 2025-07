Smart #5 ha vinto il Red Dot Design Award 2025

La Smart #5, il primo SUV compatto premium del marchio, si aggiudicata il prestigioso Red Dot Design Award 2025 nella categoria Product Design. L’importante riconoscimento, tra i più ambiti sigilli internazionali di qualità nel campo del design, certifica l’eccellenza estetica e progettuale che caratterizza la Smart #5.

Il design funzionale della #5

La giuria internazionale di esperti del Red Dot Design Award, chiamata a valutare quattro aspetti fondamentali del buon design, ovvero funzionalità, capacità di seduzione, qualità d’uso e responsabilità, ha premiato la Smart #5 per la sua capacità di combinare il design funzionale degli esterni, un abitacolo organizzato e pulito e dotazioni digitali all’avanguardia, in un insieme coerente pensato per garantire un’esperienza d’uso quotidiana, intuitiva e centrata sulle esigenze dell’utente.

Evoluzione stilistica che premia

La vittoria di quest’anno della Smart #5 segue quelle delle sorelle minori Smart #1 e Smart #3, premiate anch’esse con il Red Dot Design Award, rispettivamente nel 2023 e nel 2024, confermando i consensi al linguaggio stilistico distintivo dell’intera gamma Smart, disegnata da Mercedes.

Il successo della Smart #5 riconosce i progressi stilistici del brand come sottolinea Kai Sieber, Head of Design smart presso Mercedes-Benz AG: “Smart #5 rappresenta un’evoluzione coraggiosa nel nostro percorso stilistico: restiamo fedeli ai tre pilastri del nostro linguaggio di design – Love, Pure, Unexpected – accentuando in questo modello l’aspetto Pure, che prende forma in una silhouette squadrata e in interni ampi e spaziosi. Questo modello rompe gli schemi tradizionali, aprendo a nuove possibilità, con uno spirito aperto e avventuroso. Siamo estremamente orgogliosi di vedere smart premiata ancora una volta con il Red Dot Award”.

