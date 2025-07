Zenvo Aurora: a Goodwood va in scena il debutto dell’hypercar da 1.850 CV [FOTO e VIDEO]

A due anni di distanza dalla presentazione di caratteristiche tecniche e immagini ufficiali, la Zenvo Aurora, l’hypercar del produttore danese Zenvo Automotive, fa il suo debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed, con il primo prototipo funzionante di questo mostro di potenza e velocità che si mostra in azione in pubblico per le prima volta.

Partnership con Castrol

A Goodwood, oltre a svelare il prototipo dell’Aurora, Zenvo ha annunciato un importante partnership tecnologica con Castrol, che permetterà al costruttore danese di affidarsi a competenze e know-how della storica azienda britannica, protagonista da oltre un secolo nel campo dei lubrificanti industriali e per l’automotive, sfruttandole per ottimizzare il funzionamento del powertrain in termini di bilanciamento tra efficienza e prestazioni.

Powertrain ibrido con V12 quadriturbo e due unità elettriche

La Zenvo Aurora, che viene proposta dal costruttore in due versioni, Agil pensata per la guida sportiva e più estrema in pista, e Tur, progettata invece con un orientamento maggiormente da stradale, è spinta da un powertrain ibrido Mjolner, sviluppato insieme allo specialista inglese Mahle, che si basa sul motore termico V12 quadriturbo di 6.6 litri in grado di sviluppare 1.250 CV di potenza, ad esso sono affiancati due motori elettrici montanti all’anteriore che forniscono ulteriore 600 CV, portando così la potenza complessiva a 1.850 CV, ed il cambio automatico a 7 rapporti.

