Renault Group rafforza la sua organizzazione con una serie di nomine

Renault Group ha annunciato una serie di cambiamenti a livello dirigenziale nella sua organizzazione in seguito alla nomina del suo nuovo CEO François Provost avvenuta lo scorso 31 luglio 2025. Quella del gruppo francese è una vera e propria riorganizzazione strategica del management con nuove nomine chiave per guidare crescita, innovazione e trasformazione. Fabrice Cambolive assume il ruolo appena creato di Chief Growth Officer, mantenendo anche la carica di CEO del marchio Renault e la partecipazione al Comitato di Direzione. Cambolive sovrintenderà entrambe le Marche, Renault e Dacia, armonizzando le strategie e massimizzando i ricavi a livello globale, con focus su mercati prioritari come India, America Latina e Corea. Supervisionerà inoltre l’esperienza cliente in digitale, marketing, concessionarie e post-vendita.

Renault Group annuncia una riorganizzazione strategica del management

Katrin Adt diventa CEO di Dacia, riportando a Cambolive e entrando nel Comitato di Direzione. In ambito tecnico, Philippe Brunet è nominato CTO, coordinando ingegneria e sviluppo per Renault Group e Ampere, accelerando innovazione e integrazione delle attività produttive. Anthony Plouvier assume il ruolo di Chief Procurement Officer, Thierry Charvet amplia la responsabilità a Supply Chain e Qualità, mentre Claire Fanget diventa Chief People & Organisation Officer. Christian Stein entra nel Comitato per Comunicazione e Partnership, completando la nuova leadership.

“Per affrontare le sfide future, serve un’organizzazione capace di prendere decisioni rapide, agire con intelligenza e restare vicina ai clienti. I cambiamenti di leadership odierni riuniscono dirigenti di grande talento, con esperienza approfondita nel settore e credibilità interna sufficiente a fare la differenza”, ha affermato François Provost, CEO di Renault Group.

Rate this post