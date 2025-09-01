Renault Group rafforza la sua organizzazione con una serie di nomine

Renault Group annuncia una riorganizzazione strategica del management

di Andrea Senatore1 Settembre, 2025

Renault Group

Renault Group rafforza la sua organizzazione con una serie di nomine

Renault Group ha annunciato una serie di cambiamenti a livello dirigenziale nella sua organizzazione in seguito alla nomina del suo nuovo CEO François Provost avvenuta lo scorso 31 luglio 2025. Quella del gruppo francese è una vera e propria riorganizzazione strategica del management con nuove nomine chiave per guidare crescita, innovazione e trasformazione. Fabrice Cambolive assume il ruolo appena creato di Chief Growth Officer, mantenendo anche la carica di CEO del marchio Renault e la partecipazione al Comitato di Direzione. Cambolive sovrintenderà entrambe le Marche, Renault e Dacia, armonizzando le strategie e massimizzando i ricavi a livello globale, con focus su mercati prioritari come India, America Latina e Corea. Supervisionerà inoltre l’esperienza cliente in digitale, marketing, concessionarie e post-vendita.

Renault Group annuncia una riorganizzazione strategica del management

Katrin Adt diventa CEO di Dacia, riportando a Cambolive e entrando nel Comitato di Direzione. In ambito tecnico, Philippe Brunet è nominato CTO, coordinando ingegneria e sviluppo per Renault Group e Ampere, accelerando innovazione e integrazione delle attività produttive. Anthony Plouvier assume il ruolo di Chief Procurement Officer, Thierry Charvet amplia la responsabilità a Supply Chain e Qualità, mentre Claire Fanget diventa Chief People & Organisation Officer. Christian Stein entra nel Comitato per Comunicazione e Partnership, completando la nuova leadership.

“Per affrontare le sfide future, serve un’organizzazione capace di prendere decisioni rapide, agire con intelligenza e restare vicina ai clienti. I cambiamenti di leadership odierni riuniscono dirigenti di grande talento, con esperienza approfondita nel settore e credibilità interna sufficiente a fare la differenza”, ha affermato François Provost, CEO di Renault Group.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Renault

Foto

BMW i7 by Lee Kun-Yong Art Car RML GT Hypercar Yamaha V MAX SHO Mercedes AMG GT XX - Foto Nardo Audi RS6 Avant 2027 - Foto spia 29-08-2025 Tesla Model Y Performance Aston Martin Vantage S - Safety Car Skoda Felicia Fun moderna - Render Kia - IAA Mobility 2025 Volvo XC70 2026 - Foto ufficiali Porsche 911 Flachbau 2026 - Foto spia 27-08-2025 MINI compie 66 anni Tutte le foto