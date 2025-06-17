Renault Italia: Raffaele Fusilli lascia, lo spagnolo Sébastien Guigues è il nuovo direttore generale

Dopo le dimissioni di Luca de Meo da CEO del Gruppo Renault, con il dirigente italiano pronto ad abbracciare una nuova sfida professionale in un settore diverso dall’automotive (quello del lusso), la Casa della Losanga annuncia un cambio al vertice anche nella filiale italiana di Renault.

Guigues al posto di Fusilli

A partire dal 1° luglio 2025, Sébastien Guigues, attuale direttore generale Renault in Spagna, assumerà l’incarico di direttore generale del brand Renault in Italia e di direttore Paese Renault Group Italia, lavorando sotto la responsabilità di Ivan Segal, direttore vendite e operazioni mondo della marca Renault. Assumendo la guida di Renault Italia Guigues sostituirà Raffaele Fusilli che, come si legge nella nota dell’azienda, ha deciso di lasciare Renault per motivi personali.

Lunga esperienza nell’automotive, in Renault Group dal 2021

Il nuovo direttore generale di Renault Italia Sébastien Guigues vanta 24 anni di esperienza nell’industria automotive, di cui 20 nel Gruppo Volkswagen (Volkswagen, SEAT e Cupra), dove ha ricoperto ruoli direttivi nei settori finanza, vendite e marketing in Francia e Spagna, ma si è anche occupato dei mercati italiano e portoghese dalla sede di SEAT. Dal 2017 al 2021, è stato CEO di SEAT e Cupra Francia. Nel 2021, è entrato in Renault Group come Managing Director delle Marche Renault e Alpine in Spagna. Guigues ha fornito un contributo fondamentale all’implementazione del piano strategico Renaulution e alla crescita di Renault sul mercato spagnolo, portando il brand dal quinto al primo posto nel giro degli ultimi quattro anni.

