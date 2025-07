Renault R17 electric: un tuffo tra passato e futuro alla Milano Design Week

Una leggenda dell’automobilismo sportivo è pronta a rinascere sotto una nuova veste, grazie a una collaborazione che unisce passato e futuro. La Renault R17, iconica coupé degli anni ’70, fa il suo ritorno sulla scena con la showcar R17 electric restomod, frutto della creatività del celebre designer francese Ora Ïto. Questa rivisitazione in chiave moderna del modello del 1971 promette di catturare l’attenzione degli appassionati e non solo.

La Renault R17, lanciata in un periodo di grande fermento ideale e stilistico, incarnava lo spirito dinamico di quegli anni. Si distingueva per un design essenziale ma al tempo stesso distintivo e per prestazioni che la rendevano un’auto desiderabile. Forte di soluzioni tecniche all’avanguardia per l’epoca, come la trazione anteriore, il motore longitudinale con alimentazione a iniezione e un’attenzione particolare alla sicurezza attiva e passiva, la R17 seppe conquistare una clientela esigente, con oltre 92.000 unità prodotte tra il 1971 e il 1979.

Il ritorno, in salsa elettrica

Oggi, la Casa automobilistica francese ha scelto di rievocare quel mito affidandosi all’estro di Ora Ïto, figura di spicco del design contemporaneo noto per la sua capacità di reinterpretare oggetti iconici con uno sguardo innovativo. Il risultato è la R17 electric restomod x Ora Ïto, una showcar che rispetta profondamente l’eredità del modello originale, pur introducendo elementi tecnologici e materiali all’avanguardia.

Realizzata a partire dalla monoscocca della vettura originaria, la R17 electric restomod mantiene inalterati elementi come l’abitacolo, le portiere, i finestrini, i vetri e le guarnizioni, preservando l’essenza stilistica che ha reso celebre questo modello. Tuttavia, per garantire una dinamica di guida più moderna e sicura, la vettura è stata allargata di 17 centimetri, conferendole una presenza su strada più imponente e un look che, grazie ai parafanghi allargati e alle ruote sporgenti, risulta al contempo spettacolare ed elegante.

Sotto il cofano, addio al motore termico: la R17 del nuovo millennio è spinta da un propulsore 100% elettrico da 270 cavalli, posizionato nella parte posteriore del veicolo. Questa scelta, unita all’utilizzo massiccio di fibra di carbonio per la carrozzeria, ha permesso di contenere il peso complessivo a sole 1,4 tonnellate, promettendo prestazioni brillanti. Un omaggio al passato è rappresentato dalla tinta della carrozzeria, il “Brun Galactique” originale, appositamente riproposto per questa esclusiva showcar.

E dentro?

L’abitacolo della R17 electric restomod è stato oggetto di un accurato lavoro di aggiornamento, pur mantenendo il comfort tipico di una granturismo. Il posto guida è stato adattato, i sedili sono stati ridisegnati per offrire maggiore comodità e l’equipaggiamento è completo. Le modifiche più evidenti rispetto al modello originale riguardano la plancia e la consolle centrale, che integrano soluzioni tecnologiche contemporanee. I sedili sono rivestiti con tessuti pregiati ispirati al mondo dell’arredamento, come il raso chiné in lana Merinos per la tonalità marrone e un bouclé di lana leggero e delicato per la variante beige. Un tocco di modernità è rappresentato dal display centrale con grafica Renault attuale e da quattro piccoli schermi geometrici posizionati dietro al volante, che richiamano lo stile dei contachilometri analogici del passato.

Rate this post