Rimac Nevera R: arriva l’esclusiva edizione Founder’s Edition [FOTO]

La Rimac Nevera R è l’auto elettrica più veloce del mondo, con oltre 430 chilometri orari di velocità massima, ed ora arriva in un’edizione ancora più esclusiva: la Founder’s Edition. Solamente 10 esemplari, realizzati su misura da parte dei clienti presso il centro di design del marchio, con la possibilità di incontrare Mate Rimac in persona ed il team di progettazione.

“Volevo trovare un modo per ringraziare le persone visionarie che hanno contribuito a plasmare questo percorso e invitare dieci di loro a vivere il nostro mondo in un modo completamente nuovo – sono le parole di Mate Rimac – Non solo attraverso un’auto straordinaria, ma attraverso una connessione più profonda con ciò che rende Rimac diversa da qualsiasi altra cosa”.

Le caratteristiche

Queste versioni speciali avranno un design bicolore, con un aspetto aggressivo e slanciato in avanti. Lungo il tetto si trova una sottile striscia centrale, che incorpora il motivo a cravatta tipico di Rimac e una raffinata grafica a circuito stampato. All’interno, i pannelli delle portiere presentano ricami personalizzati che segnano tre date cruciali nella storia di Rimac: l’era del garage, il lancio della Concept_One e il periodo da record con Nevera e Campus. Le vetture possono essere personalizzate con interni cuciti a mano su misura, decorazioni dipinte a mano o livree distintive.

Un corso di guida specializzato sarà fornito a ciascun proprietario dal team di collaudatori professionisti di Rimac, così come i dieci membri del Founder’s Club avranno diritto a inviti prioritari alle anteprime dei prodotti, una tessera aziendale che consente l’accesso diretto alla sede centrale di Bugatti Rimac, inviti a dimostrazioni di performance e corse da record. Il motore è l’elettrico da 2.107 CV della Nevera R, con scatto da 0 a 100 km/h in 1,66 secondi.

