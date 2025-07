Rimac Nevera R è l’auto elettrica più veloce al mondo: superati i 430 km/h

La nuova Rimac Nevera R ha ufficialmente conquistato il titolo di auto elettrica più veloce al mondo, toccando una velocità massima di 431,2 km/h. Questo risultato la rende anche una delle vetture di produzione più rapide mai realizzate, superando persino icone come la Bugatti Veyron Supersport. Durante i test finali di validazione, prima delle consegne, la hypercar da 2107 CV ha stabilito nuovi record in 24 categorie. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 1,66 secondi, mentre il passaggio da 0 a 400 km/h è completato in 25,79 secondi. Il fondatore Mate Rimac ha sottolineato come la Nevera R rappresenti un’evoluzione straordinaria, frutto di anni di innovazione e sviluppo.

Rimac Nevera R ha ufficialmente conquistato il titolo di auto elettrica più veloce al mondo

Secondo Mate Rimac, “Un Apple Watch può fare molte più cose ed è più preciso, ma nessuno pagherebbe 200.000 dollari per averne uno.” Con questa metafora ha voluto evidenziare che il vero valore della Rimac Nevera R non è nella tecnologia in sé, ma nell’emozione esclusiva che offre. Ha anche suggerito che il futuro di Rimac potrebbe non essere legato unicamente ai veicoli elettrici, ma a tutto ciò che genera entusiasmo.

Rimac Nevera R, grazie a un’attenzione particolare a dinamica e maneggevolezza, ridefinisce la guida sportiva. Con freni carboceramici EVO2, sterzo aggiornato e aerodinamica migliorata, promette maggiore agilità. È proposta in edizione limitata in colore Nebula Green, a un prezzo di circa 2,32 milioni di euro, contro 2,02 milioni della versione standard.

Rate this post