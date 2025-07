Roberto Scarabel confermato presidente di AsConAuto per il prossimo triennio

Roberto Scarabel continuerà a essere il presidente di AsConAuto (Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli) per il triennio 2025-2027. L’assemblea dei soci di AsConAuto ha confermato Scarabel alla presidenza per i prossimi tre anni testimoniando la fiducia degli associati nella leadership e nella visione strategica con cui l’imprenditore veneto ha guidato l’associazione in un periodo di profonda trasformazione del settore automotive. Nella stessa occasione, Giovanni Rigoldi è stato eletto vicepresidente.

Scarabel si è detto pronto a proseguire il suo lavoro al timone di AsConAuto: “È con rinnovato entusiasmo che accolgo questo incarico, il prossimo triennio sarà decisivo per rafforzare il ruolo dei consorzi e affrontare le sfide del mercato. Lo faremo continuando a innovare i servizi a beneficio di tutto l’ecosistema della mobilità”.

Le priorità del nuovo mandato

Il presidente rieletto di AsConAuto avrà tra le priorità del nuovo mandato il consolidamento dei risultati raggiunti nel triennio appena conclusi, periodo chiuso con un volume d’affari dell’associazione cresciuto del 58% e che ha superato gli 1,15 miliardi di euro. Nei prossimi tre anni AsConAuto lavorerà su più fronti: incremento dei servizi offerti agli affiliati; rafforzamento delle partnership col mondo flotte e noleggio; nuovi accordi con mondo accademico e istituti professionali; monitoraggio dei nuovi modelli distributivi adottati dai marchi emergenti; personalizzazione dei servizi dedicati ai leader soci.

Proseguire sul percorso già tracciato

“Il compito del nuovo Consiglio Direttivo – ha aggiunto Scarabel – sarà quello di proseguire lungo il percorso già tracciato, che ha dimostrato la validità del nostro progetto. Fondamentale è il ruolo giocato dalle figure che operano nei consorzi – district manager, promoter e logistici – nonché delle officine e delle carrozzerie affiliate, chiamate a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del ricambio originale per la sicurezza del parco circolante e, quindi, delle strade. In un’ottica di ulteriore professionalizzazione e qualificazione di tutte le persone coinvolte nel progetto potenzieremo e arricchiremo ulteriormente le attività formative di AsConAuto Academy”.

Un’attenzione particolare sarà riservata al confronto diretto con i Consigli di Amministrazione dei singoli consorzi e distretti. “Credo che il dialogo costante e il confronto siano l’unico metodo di lavoro efficace, soprattutto in tempi complessi come quelli attuali. La nostra forza risiede nel valore delle persone e nella professionalità che esprimono: ognuno deve poter far sentire la propria voce”. In parallelo, sarà ottimizzata la struttura organizzativa dell’associazione, rendendola più agile e pronta ad affrontare con efficienza le sfide del comparto”.

Tra gli obiettivi strategici anche quello di un’associazione sempre più sostenibile a 360 gradi. In occasione del Service Day, in programma a Verona il 16 e 17 ottobre, sarà presentato il nuovo Report ESG di AsConAuto. “Il documento – ha anticipato Scarabel – illustrerà i progressi dell’associazione in ambito ambientale, sociale e di governance. Metteremo in evidenza l’impegno per una flotta con età media inferiore ai due anni, per la tutela del benessere dei lavoratori – con l’impiego esclusivo di autisti assunti con contratto collettivo – e una governance sempre più trasparente ed efficiente”.

