Russia: maxi dazi alle auto cinesi per frenare la loro ascesa

La Russia ha deciso di aumentare i dazi nei confronti dei veicoli cinesi venduti nel suo mercato. Questi dazi arrivano adesso a 7.500 euro e continueranno a crescere fino al 2030. Si tratta di una misura che è stata adottata per fronteggiare l’avanzata delle case cinesi nel mercato auto russo. Infatti la Cina nel 2024 ha imporato in quel paese oltre 1 milione di auto detenendo il 63% del mercato. Gli attuali dazi pari a 667.00 rubli (circa 7.500 euro) aumenteranno del 15 – 20% all’anno da qui al 2030.

Dazi fino a 7.500 euro in Russia per le auto cinesi

Le importazioni di veicoli cinesi in Russia si sono moltiplicate dal 2022 in poi anche a causa dello stop dell’importazione di auto dai paesi occidentali. Questi dati provengono dalla China Passenger Car Association. In pratica i russi hanno sostituito le auto di marche occidentali quasi interamente con le cinesi. Il risultato è questo dominio delle auto di Chery, BYD etc. cosa che però non piace al governo di Mosca che dunque ha deciso di intervenire con l’aumento delle tariffe.

Tra le case automobilisiche più colpite sicuramente il gruppo Chery che nei primi 9 mesi dello scorso anno ha importato nel paese oltre 430 mila auto pari al 28% delle vendite totali. Dunque non solo gli Stati Uniti ma anche il paese di Putin ha deciso di adottare politiche protezionistiche nei confronti delle proprie aziende, in questo caso delle case automobilistiche penalizzando la concorrenza che arriva da oriente. Vedremo in che misura l’imposizione di queste tariffe finirà per influenzare le vendite di auto in quel mercato.

