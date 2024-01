Salone Auto Torino 2024: storia dell’auto, Formula 1 e test drive

Il centro di Torino diventerà un museo a cielo aperto per tutti gli appassionati di auto, con il Salone Auto Torino 2024. L’evento gratuito, alla prima edizione con il nuovo nome, proporrà numerose vetture d’epoca, le monoposto di Formula 1 ed anche le auto attuali, che potranno essere provate in aree test drive dedicate.

“Abbiamo riunito gli elementi più appassionanti e suggestivi del sistema automobilistico in un unico format – le parole di Andrea Levy, il presidente di questa manifestazione – in una sola passeggiata che, da piazza Carlo Felice a piazza Castello e piazza Vittorio Veneto, accompagnerà i visitatori tra le auto classiche, i modelli iconici dei brand, le novità commerciali, disponibili anche nelle aree test drive, i prototipi e le one-off dei più grandi car designer, le due ruote”.

La storia e la Formula 1

L’esposizione vedrà presenti carrozze, prime auto a motore di inizio 900 ed i capolavori del design degli anni ‘60 e ’70, ma anche le monoposto di Formula 1 ed i prototipi, che sfileranno nello speciale Circuito Dinamico, che si svilupperà tra Piazza San Carlo, Via Roma e Piazza Castello, con sfilate ed eventi ogni giorno.

Inoltre, sabato 14 settembre si terrà il Gran Premio Torino. Le auto sportive di ogni epoca saranno protagoniste nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria. Le auto sfileranno poi in una grande parata che attraverserà il centro di Venaria Reale, passando per la Panoramica di Superga, per terminare il proprio tour in via Roma.

I test drive

Come dicevamo, ci saranno anche aree test drive. In Piazza Carlo Felice e in Piazza Castello, infatti, si troveranno le aree che ospiteranno tutte le tecnologie a basse emissioni sviluppate dalle principali case automobilistiche, messe a disposizione dei visitatori che potranno testarle in viabilità ordinaria per tutta la durata dell’evento.

Date e biglietti

Il Salone Auto Torino 2024 si svolgerà dal 13 al 15 settembre nel capoluogo piemontese e, come dicevamo, sarà completamente gratuito. Basterà scaricare il biglietto elettronico Free Pass Salone, che darà la possibilità di accedere a diverse iniziative della manifestazione, tra cui la possibilità di effettuare i test drive degli ultimi modelli messi a disposizione dalle case automobilistiche. Inoltre, con il biglietto, si potranno avere convenzioni sui treni ed accedere a sconti per i musei.

Rate this post