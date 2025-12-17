Salone Auto Torino 2026: dal 11 al 13 settembre la città torna a vivere l’automotive
Salone Auto Torino 2026: presentazione al MAUTO con la BMW Skytop
Salone Auto Torino
Torino si prepara ad accogliere la nuova edizione del Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre, completamente all’aperto e gratuito per il pubblico. Gli stand saranno dislocati tra vie e piazze nel cuore della città, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra innovazione, design e mobilità sostenibile. La presentazione ufficiale al Museo Nazionale dell’Automobile ha visto protagonista la BMW Skytop, vettura esclusiva costruita a mano in soli cinquanta esemplari, che resterà in esposizione fino al 30 marzo 2026.
Salone Auto Torino 2026: presentazione al MAUTO con la BMW Skytop
L’evento conferma il suo ruolo strategico nel panorama europeo dell’automotive: l’edizione 2025 ha attratto oltre mezzo milione di visitatori, coinvolto cinquanta marchi e generato cinque milioni di euro di indotto sul territorio. Il Salone rappresenta anche un ponte per i produttori cinesi, la cui partecipazione crescerà nel 2026 grazie alla collaborazione con Autohome, principale portale automobilistico cinese.
Novità 2026: debutta Salone Auto BtoB il 10 settembre, dedicato a incontri e networking tra aziende del settore, mentre torna il Turin Automotive Design Award (TADA), con nuove categorie come Most Performance Car e International Concept Car. I test drive su strada saranno centrali, permettendo al pubblico di provare le tecnologie più recenti e stipulare precontratti direttamente durante l’evento.
Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino, afferma: “I test drive rappresentano un elemento fondamentale del Salone Auto Torino, perché consentono ai visitatori di scoprire le auto in modo diretto, senza filtri e in condizioni reali. Provare diverse motorizzazioni, comprendere le tecnologie più recenti e valutarne l’uso quotidiano aiuta a fare scelte d’acquisto più informate. Grazie alle offerte speciali durante la manifestazione, il Salone contribuisce anche al rinnovamento del parco auto, guidando i cittadini verso veicoli più moderni, efficienti e sostenibili. È un passo concreto che coniuga esperienza, responsabilità e futuro della mobilità”.
Con il supporto della Regione Piemonte e di Vehicle Valley Piemonte, il Salone conferma Torino come capitale italiana dell’auto, punto di incontro tra tradizione, innovazione e mercato globale, offrendo a visitatori e operatori un’opportunità unica per esplorare il futuro della mobilità.
Seguici qui