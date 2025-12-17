Salone Auto Torino 2026: dal 11 al 13 settembre la città torna a vivere l’automotive

Torino si prepara ad accogliere la nuova edizione del Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre, completamente all’aperto e gratuito per il pubblico. Gli stand saranno dislocati tra vie e piazze nel cuore della città, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra innovazione, design e mobilità sostenibile. La presentazione ufficiale al Museo Nazionale dell’Automobile ha visto protagonista la BMW Skytop, vettura esclusiva costruita a mano in soli cinquanta esemplari, che resterà in esposizione fino al 30 marzo 2026.

Salone Auto Torino 2026: presentazione al MAUTO con la BMW Skytop

L’evento conferma il suo ruolo strategico nel panorama europeo dell’automotive: l’edizione 2025 ha attratto oltre mezzo milione di visitatori, coinvolto cinquanta marchi e generato cinque milioni di euro di indotto sul territorio. Il Salone rappresenta anche un ponte per i produttori cinesi, la cui partecipazione crescerà nel 2026 grazie alla collaborazione con Autohome, principale portale automobilistico cinese.

Novità 2026: debutta Salone Auto BtoB il 10 settembre, dedicato a incontri e networking tra aziende del settore, mentre torna il Turin Automotive Design Award (TADA), con nuove categorie come Most Performance Car e International Concept Car. I test drive su strada saranno centrali, permettendo al pubblico di provare le tecnologie più recenti e stipulare precontratti direttamente durante l’evento.

Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino, afferma: “I test drive rappresentano un elemento fondamentale del Salone Auto Torino, perché consentono ai visitatori di scoprire le auto in modo diretto, senza filtri e in condizioni reali. Provare diverse motorizzazioni, comprendere le tecnologie più recenti e valutarne l’uso quotidiano aiuta a fare scelte d’acquisto più informate. Grazie alle offerte speciali durante la manifestazione, il Salone contribuisce anche al rinnovamento del parco auto, guidando i cittadini verso veicoli più moderni, efficienti e sostenibili. È un passo concreto che coniuga esperienza, responsabilità e futuro della mobilità”.

Con il supporto della Regione Piemonte e di Vehicle Valley Piemonte, il Salone conferma Torino come capitale italiana dell’auto, punto di incontro tra tradizione, innovazione e mercato globale, offrendo a visitatori e operatori un’opportunità unica per esplorare il futuro della mobilità.

Rate this post