Salone di Ginevra 2024: il ritorno della kermesse con un format tutto nuovo

Il Salone di Ginevra (GIMS) sta per tornare. Il prossimo 26 febbraio la kermesse elvetica tornerà ad aprire le porte del Palexpo di Ginevra dal 2019.

Per l’edizione 2024 del Salone di Ginevra gli organizzatori hanno ripensato approccio e format per darà nuova energia all’esposizione tradizionale e rivitalizzare la rassegna con nuovi contenuti. L’obiettivo del GIMS 2024 è stabilire nuovi parametri di riferimento nel modo di combinare l’esperienza espositiva e immersiva nei saloni automobilistici.

Quattro aree tematiche

A differenza dei saloni automobilistici tradizionali, in cui i marchi hanno gran parte della responsabilità dello storytelling e della creazione dei contenuti, GIMS 2024 vedrà gli espositori e l’organizzatore lavorare in stretta collaborazione. Oltre ad ospitare marchi di fama mondiale e le loro anteprime, il nuovo format di GIMS 2024 offre esperienze immersive su misura, sviluppate in collaborazione con i marchi per decodificare il tema della fiera: Auto.Future.Now. Questo è il concept del Salone, declinato in quattro aree tematiche: Adrenaline Zone, Design District, Mobility Lab e Next World.

Adrenaline Zone è l’area tematica dedicata ai veicoli ad altissime prestazioni, alle edizioni limitate, agli esemplari unici “tailor-made” e al mondo del motorsport. Nel Design Distric, spazio che celebra l’arte e l’artigianalità del design automobilistico, dal 28 febbraio al 1° marzo i visitatori potranno partecipare alle masterclass (due al giorno) “Learn to Sketch with Frank” con il noto designer automobilistico Frank Stephenson.

Il Mobility Lab sarà una sorta di parco dell’innovazione, dove operatori delle mobilità, partner e aziende di tecnologia mostreranno le ultime novità in termini di innovazione automobilistica. Next World, spazio realizzato in collaborazione con i creatori della serie Gran Turismo, Polyphony Digital, darà la possibilità ai visitatori di sfidarsi in una coinvolgente esperienza di sim-racing.

Classics Gallery – “100 anni di icone”

Per celebrare il 100° Anniversario del GIMS come Salone Internazionale dell’Automobile (creato nel 1905, ottenne l’internazionalità nel 1924), ci sarà l’esposizione di 35 auto iconiche nell’apposita Classics Gallery. Si tratta di vetture che hanno fatto la storia dell’automobile, molte delle quali debuttarono proprio nelle precedenti edizioni del Salone di Ginevra. Modelli come la Jaguar E-type “9600 HP” del 1961, la Porsche 901 “Quick Blue” del 1964 e la Ferrari 500 Superfast del 1964. Inoltre, per la prima volta nella storia dell’industria automobilistica, le due versioni con carrozzerie diverse della Bugatti Royale 41.111, saranno presentate insieme: la Roadster Esders e la Coupé de Ville Binder.

Media Day (26 febbraio)

La giornata Media inizierà con la cerimonia di premiazione dell’ambito premio Car of the Year 2024, che celebra il suo 60° Anniversario. La cerimonia si svolgerà presso lo stand Car of the Year all’interno del salone e sarà trasmessa in diretta online e sui social media. Seguirà il programma delle conferenze stampa tenute dagli espositori, con la presentazione di 15 anteprime mondiali ed europee di nuovi veicoli.

VIP Day (27 febbraio)

Il 27 febbraio si terrà il VIP day che ospiterà il Forum Auto.Future.Now, dove i leader dell’automotive, della tecnologia e del design condivideranno idee e visioni sul futuro della mobilità. Luca de Meo (CEO Gruppo Renault), Natalie Robyn (CEO FIA), Chris Bangle (Amministratore Delegato Chris Bangle Associates), Frederic Bertrand (CEO e Team Principal Mahindra Racing), Marco Parroni (CMO Julius Baer), sono tra coloro che saliranno sul palco per affrontare vari argomenti tra i quali: elettromobilità, evoluzione del design, guida autonoma, sostenibilità. Roger Atkins, fondatore di Electric Vehicles Outlook, modererà la discussione.

