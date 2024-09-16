Salone di Torino 2024 | Repaci: “Renault 5 è pronta per tornare a novembre” [INTERVISTA VIDEO]

Da Piazza Castello davanti a Palazzo Madama abbiamo visitato il mondo del gruppo Renault. Questa volta siamo stati allo stand della losanga francese, che ha portato quasi tutta la gamma a disposizione, inclusi i nuovi modelli come la Rafal, la Symbiose e la Renault 5.

Intervista con Paola Repaci di Renault Italia

Siamo stati in compagnia di Paola Repaci, capo comunicazione per Renault Italia, per parlare della Symbiose, una delle ultime arrivate. Paola ci racconta che la Renolution, la strategia che accompagna Renault dal 2021, si riflette in una doppia gamma di prodotti: una gamma 100% elettrica e una gamma full hybrid.

Renault Symbiose: comfort e tecnologia

“La Renault Symbiose è un’auto pensata per il comfort e il benessere a bordo di tutta la famiglia, ideale sia per l’uso urbano che per i lunghi viaggi. Nonostante le dimensioni compatte di 4,41 metri, offre tanto spazio a bordo, sia per le ginocchia nei posti posteriori che nel bagagliaio. La tecnologia di Renault, come il Solar Bay e l’OpenR Link con Google integrato, garantisce un comfort termico eccezionale e una connettività avanzata.”

Il ritorno della Renault 5

“Aspettiamo con ansia il grande ritorno della Renault 5 in una veste completamente nuova. Questa reinterpretazione di un’icona degli anni ’70, con colori frizzanti come il giallo e il verde, sarà disponibile sulle nostre strade a partire da novembre. La nuova Renault 5 avrà una batteria da 52 kW con un’autonomia di 400 km e, successivamente, una batteria da 40 kWh con un’autonomia di 300 km, a un prezzo di partenza di 25.000 euro.”

