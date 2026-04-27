Sébastien Ogier trionfa alle Canarie: Toyota domina con quattro Yaris davanti a tutti

Sébastien Ogier ha messo la firma su una vittoria di grande peso al Rally Islas Canarias, completando un fine settimana da incorniciare per il Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Sull’asfalto veloce e tecnico di Gran Canaria, la GR Yaris Rally1 si è confermata ancora una volta il riferimento della categoria, dominando la scena dall’inizio alla fine. Il risultato finale parla chiaro: quattro Toyota ai primi quattro posti della classifica generale e successo in tutte le 17 prove speciali del rally.

Rally Islas Canarias – Toyota cala il Poker

Per Toyota è stata una prova di forza netta, ma tutt’altro che scontata. La Yaris Rally1 aveva già mostrato tutto il suo potenziale su queste strade nella scorsa stagione, ma anche questa volta la squadra giapponese è riuscita a fare la differenza. La gara, però, non si è trasformata in una semplice passerella. I cinque piloti del TGR-WRT sono rimasti molto vicini per tutto il weekend, regalando una battaglia interna serrata, emozionante e decisa soltanto nelle battute finali.

Ogier, insieme a Vincent Landais, ha preso il comando fin dalla prima prova di montagna del venerdì mattina e da quel momento non lo ha più mollato. Il francese ha guidato con la solita freddezza, gestendo ogni fase del rally senza perdere lucidità. Il suo vantaggio, però, non è mai stato davvero comodo: nei primi due giorni non ha superato i nove secondi, a conferma di una sfida tiratissima tra compagni di squadra.

A metterlo maggiormente in difficoltà è stato Oliver Solberg. Il giovane pilota, affiancato da Elliott Edmondson, ha inseguito Ogier fino all’ultima giornata, restando sempre a distanza ravvicinata. Sabato sera il ritardo era di appena 3,8 secondi, poi sceso a soli 2,2 secondi dopo le prime due speciali della domenica, entrambe vinte da Solberg. La rimonta sembrava davvero possibile, ma nella penultima prova è arrivato il colpo di scena: il pilota è finito leggermente largo sopra una cresta, ha toccato una barriera e ha danneggiato l’angolo anteriore sinistro della sua Yaris. Un episodio amaro, che ha costretto lui ed Edmondson al ritiro e ha chiuso una sfida bellissima.

A quel punto Ogier ha potuto completare l’opera, vincendo la prova e conquistando la sua prima vittoria stagionale con 19,9 secondi di vantaggio. Alle sue spalle si è piazzato Elfyn Evans, in coppia con Scott Martin, anche lui protagonista di un rally molto solido. Il gallese ha lottato per la vittoria per buona parte del weekend, vincendo tre speciali nella giornata di sabato e restando vicino al ritmo dei migliori anche nell’ultima tappa.

Evans ha poi chiuso in modo brillante, aggiudicandosi la Power Stage con 2,7 secondi di margine e vincendo anche la classifica della Super Sunday con 2 secondi di vantaggio. Punti preziosi, che gli hanno permesso di tornare in testa al campionato piloti. Sul terzo gradino del podio è salito Sami Pajari, navigato da Marko Salminen. Il finlandese ha confermato il suo ottimo momento, centrando il quarto podio consecutivo e dimostrando una crescita ormai sempre più evidente. Quarto posto per Takamoto Katsuta, arrivato alle Canarie da leader del Mondiale piloti per la prima volta in carriera. Insieme ad Aaron Johnston, il giapponese ha migliorato il passo giorno dopo giorno, chiudendo a soli 10,4 secondi da Pajari.

Grande soddisfazione anche per Akio Toyoda, chairman del TGR-WRT, che ha celebrato il risultato della squadra: “Seb, Vincent, congratulazioni per la vostra prima vittoria della stagione 2026. Vorrei ringraziare anche tutti i membri della squadra per aver ottenuto un risultato eccezionale conquistando le prime quattro posizioni in classifica”. Toyoda ha poi sottolineato il valore del lavoro collettivo: “Questo successo è stato reso possibile dalla forza complessiva dell’intera squadra, qualcosa che non può essere raggiunto solo dalle auto o dai piloti”.

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