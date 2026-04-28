Toyota Italia sostiene Casa Ronald McDonald e le famiglie dei bambini in cura

Quando un bambino deve lasciare la propria città per curarsi, cambia la vita di tutta la famiglia. Non si parte mai leggeri: insieme alle valigie ci sono paure, speranze, appuntamenti in ospedale, giorni da riorganizzare e una quotidianità che all’improvviso si interrompe. In Italia succede ogni anno a circa 90.000 bambini, costretti a spostarsi con i propri cari per accedere alle cure necessarie. È una realtà spesso lontana dai riflettori, ma che pesa profondamente su chi la vive.

Toyota al fianco di casa Ronald McDonald

In questo scenario, Casa Ronald McDonald rappresenta un punto di riferimento prezioso. Ogni anno circa 3.000 famiglie vengono accolte nelle otto strutture presenti in Italia, trovando non soltanto un posto dove dormire, ma un ambiente in cui sentirsi meno sole durante il percorso di cura dei figli.

Il Gruppo Toyota Italia ha scelto di essere parte di questa rete di sostegno con iniziative concrete. L’azienda contribuisce economicamente al mantenimento della struttura, dona ortaggi coltivati nel proprio orto aziendale e coinvolge i dipendenti in attività di volontariato. Un aiuto fatto di risorse, ma anche di mani, tempo e presenza: elementi che, in contesti così delicati, assumono un valore speciale.

Per i dipendenti Toyota, entrare in Casa Ronald McDonald significa incontrare da vicino storie che spesso restano nascoste dietro i numeri. La migrazione sanitaria pediatrica riguarda in modo particolare il Mezzogiorno: ogni anno molte famiglie, soprattutto da Campania, Calabria, Basilicata e Molise, devono spostarsi verso altre regioni per garantire ai propri figli cure adeguate. Un trasferimento che può durare giorni, settimane o mesi, con un impatto profondo sulla vita familiare.

Dietro ogni partenza ci sono scelte difficili. C’è chi deve lasciare temporaneamente il lavoro, chi si divide tra il figlio in cura e altri bambini rimasti a casa, chi affronta spese impreviste e chi deve ricostruire una routine in una città sconosciuta. Spesso sono le madri a pagare il prezzo più alto, rinunciando o sospendendo l’attività lavorativa per seguire il percorso terapeutico del figlio. Per le famiglie più fragili, il peso economico e organizzativo può diventare così gravoso da portare a ritardare, o addirittura rinunciare, alle cure.

“Stare accanto a queste famiglie è stata per me un’opportunità enorme”, ha raccontato Marco, dipendente Toyota impegnato insieme ai colleghi nella preparazione del pranzo per gli ospiti della Casa. “Mi porto a casa il coraggio e la determinazione di questi genitori, una grande lezione che mi accompagnerà nella mia vita lavorativa e personale”.

Sono parole che restituiscono il senso più autentico dell’iniziativa. Preparare un pranzo, consegnare prodotti freschi, condividere qualche ora con gli ospiti della Casa sono gesti semplici, ma capaci di portare sollievo in giornate spesso segnate da preoccupazioni e attese. La solidarietà, in questi casi, non resta un concetto astratto: diventa un volto, una tavola apparecchiata, una presenza discreta.

Toyota conferma così il proprio impegno a favore delle comunità locali e delle categorie più fragili. Un percorso che comprende anche progetti dedicati alle disabilità intellettive e fisiche, con l’obiettivo di contribuire a una società più attenta ai bisogni reali delle persone. L’iniziativa con Casa Ronald McDonald si inserisce in questa visione, traducendo la responsabilità sociale in azioni quotidiane e misurabili.

“Per Toyota prendersi cura delle persone significa anche sostenere le comunità in cui opera”, ha dichiarato Ilaria Bono, People, Legal, Corporate & External Affairs General Manager di Toyota Motor Italia. “Iniziative come questa ci permettono di trasformare i nostri valori in azioni pratiche, offrendo un aiuto reale alle famiglie che affrontano situazioni di grande difficoltà”. Bono ha poi sottolineato il ruolo dei dipendenti, parte integrante del progetto: “È un elemento fondamentale: crea consapevolezza, rafforza il senso di responsabilità e genera un impatto positivo che va ben oltre l’azienda”.

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