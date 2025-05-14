Skoda Fabia festeggia i cinque milioni di esemplari prodotti

La Skoda Fabia ha recentemente tagliato il traguardo dei cinque milioni di esemplari prodotti, un numero che sottolinea il ruolo di colonna portante della storia moderna della Casa Boema di questo modello lanciato per la prima nel 1999. La Skoda Fabia si presentò al pubblico 26 anni fa facendosi apprezzare per l’abitabilità, la praticità, il rapporto qualità-prezzo e una serie di caratteristiche Simply Clever.

L’attuale Fabia sarà prodotta oltre il 2030

Su questa formula la compatta di Skoda ha basato il suo successo in Europa e non solo, con la Fabia che ha attraversato quasi tre decenni, con quattro generazioni, e arrivando ai giorni nostri con la Fabia di quarta generazione che monta moderni ed efficienti motori a combustione, sistemi di sicurezza avanzati e vanta un design personale e distintivo. Considerando la popolarità e l’importanza del modello in termini di vendite per il brand, Skoda conferma che la produzione dell’attuale Fabia continuerà oltre il 2030.

Una storia di successo che continua

L’esemplare numero cinque milioni di Skoda Fabia prodotto nello stabilimento di Mladá Boleslav, in Repubblica Ceca, conferma il ruolo di best-seller della compatta che da tempo è tra i modelli più venduti da Skoda. Nel 2024, con 117.110 unità consegnate in tutto il mondo, Fabia è stato il terzo veicolo più popolare di Skoda. Una popolarità incrementata dal legame con il mondo del motorsport attraverso modelli di successo come Fabia Rally2, Fabia Rally 2 evo e l’attuale Fabia RS Rally2. Un trend di successo confermato anche in Italia con la Fabia che nei primi tre mesi del 2025 è stata il modello Skoda più venduto sul nostro mercato, con il quasi 50% degli ordini rappresentato dalla Fabia 130 Edition, la speciale versione che celebra i 130 anni della Casa boema.

