Skoda protagonista alla Milano Design Week 2026 con “Ooooh, that’s EpiQ!”

Skoda si prepara a vivere da protagonista la Milano Design Week 2026, dove la Casa ceca dal 21 al 26 aprile accenderà su di sé i riflettori della settimana del design milanese attraverso “Ooooh, that’s EpiQ!“, un progetto espositivo che anticipa in chiave artisticail debutto del nuovo crossover urbano 100% elettrico Skoda Epiq. L’installazione, ospitata nel cortile di Palazzo del Senato a Milano, rappresenta una nuova tappa del percorso di Skoda nel mondo del design contemporaneo.

L’opera, realizzata in collaborazione con il digital artist Ricardo Orts, fondatore di Ulises Studio e figura creativa riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro nel campo della visualizzazione digitale, porta nel cuore di Porta Venezia Design District un ambiente immersivo e dinamico ispirato ai linguaggi visivi della futura campagna di comunicazione della Skoda Epiq. Al centro del concept artistico c’è l’idea di uno spazio in continua trasformazione, capace di dialogare con l’architettura storica del palazzo e di reinterpretarla attraverso forme fluide, volumi mutevoli e contenuti digitali.

La filosofia Modern Solid a tracciare la strada

L’allestimento “Ooooh, that’s EpiQ!”, che si inserisce nel percorso stilistico “Modern Solid” di Skoda traduce i valori del brand in un’esperienza sensoriale che va oltre il prodotto automobilistico. Nel contrasto tra la struttura storica di Palazzo del Senato e le superfici contemporanee dell’installazione viene enfatizzata la personalità delle Skoda Epiq, vettura pensata per la mobilità urbana, giovane e orientata al futuro.

Elemento centrale dell’esperienza di Skoda alla Milano Design Week 2026 è l'”interactive digital dome“, che amplifica i contenuti visivi della campagna integrandoli con lo spazio fisico. Accanto alla componente immersiva, l’installazione include aree relax e zone dedicate anche ai più piccoli, sottolineando l’attenzione di Skoda verso la dimensione familiare e la condivisione del tempo di qualità.

Tanti eventi dal 21 al 24 aprile

A completare l’esperienza firmata Skoda ci sarà un ricco calendario di eventi che animerà il cortile di Palazzo del Senato per l’intera Milano Design Week. Dal 21 aprile prenderanno il via gli Epiq Talks con ospiti del mondo del design e della creatività, tra cui Ricardo Orts e Chan Whie Park, designer di Skoda Auto. Nei giorni successi, il 22, 23 e 24 aprile, si alterneranno workshop e incontri con figure come il creativo e tastemaker Giotto Calendoli, laboratori esperienziali e attività creative con il coinvolgimento di realtà come BaoNow e di artisti come l’illustratrice Momusso.

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