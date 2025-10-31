Skoda in crescita nei primi nove mesi del 2025: consegne, ricavi e BEV in forte aumento

Skoda Auto ha registrato una crescita importante nei primi 9 mesi del 2025. La casa automobilistica ceca vede così crescere la propria forza nel mercato automobilistico europeo e anche in quello globale. Le consegne del produttore hanno raggiunto quota 765.700 veicoli, con un aumento del 14,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi dati dunque consolidano la posizione del marchio come terzo brand con più immatricolazioni in Europa.

765.700 consegne nei primi nove mesi del 2025 per Skoda

Ovviamente questa performance finisce per avere effetti positivi anche sui dati finanziari. Difatti i ricavi sono saliti a 22,344 miliardi di euro (+9,5%), l’utile operativo a 1,790 miliardi (+5,4%), mentre il flusso di cassa netto ammonta a 1,934 miliardi di euro (−2,8%). L’utile sulle vendite si mantiene elevato all’8,0%, a conferma di un modello di business solido e redditizio. L’elettrificazione accelera: sono stati consegnati 150.700 veicoli elettrificati nel mondo, con una quota combinata di BEV e PHEV in Europa pari al 24,1%, in forte crescita rispetto all’11,1% del 2024. I modelli Enyaq ed Elroq si piazzano rispettivamente al sesto e terzo posto tra i BEV più venduti in Europa.

“Gli eccellenti risultati di Skoda dopo i primi nove mesi di quest’anno dimostrano che la nostra strategia sta funzionando. Stiamo crescendo in modo redditizio, accelerando l’elettrificazione e espandendoci a livello mondiale”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Klaus Zellmer. “Il fatto che manteniamo saldamente la nostra posizione di terzo marchio automobilistico più venduto in Europa e che abbiamo anche raddoppiato le consegne in India dimostra la forza del nostro team e dei nostri partner, nonché la profonda fiducia dei nostri clienti”, ha aggiunto.

Da segnalare che l’Italia si conferma uno dei mercati più interessanti per il brand con 28.654 immatricolazioni (+2,2%), mentre l’India registra un vero record con 49.400 consegne (+106,1%), trainate dai modelli prodotti sul posto. Questi risultato rappresentano la conferma della capacità di Skoda di crescere in mercati tradizionali e emergenti, ma anche la sua strategia vincente di elettrificazione e internazionalizzazione, posizionandola tra i marchi europei più solidi e redditizi nel 2025.

