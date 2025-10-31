Alfa Romeo partecipa in qualità di Mobility Partner a C2C Festival 2025

Alfa Romeo è Mobility Partner del C2C Festival 2025, uno degli eventi più avant-pop d’Europa, che dal 30 ottobre al 2 novembre trasforma Torino in un vero laboratorio di creatività contemporanea. La collaborazione unisce un marchio ultracentenario simbolo del Made in Italy con il più grande festival indoor italiano.

Alfa Romeo porta la propria passione per il design e l’innovazione al C2C Festival 2025

Il 30 ottobre, le OGR Torino hanno ospitato il C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo, la serata inaugurale che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione. Durante la Contemporary Art Week, Alfa Romeo anima il tessuto urbano torinese con una presenza capillare: quattordici vetture brandizzate accompagnano artisti e ospiti lungo le strade della città.

Negli spazi simbolo del festival – Lingotto (31 ottobre e 1° novembre) e OGR (30 ottobre e 2 novembre) – è esposta la Tonale Milano Cortina 2026, nuova edizione di lancio che celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è Automotive Premium Partner, confermando stile, innovazione e sportività.

La Tonale Milano Cortina 2026 rappresenta l’apice della sportività contemporanea di Tonale, con contenuti ed equipaggiamenti di vertice e un design interno ed esterno raffinato. All’esterno emergono gli accenti argento su minigonne e paraurti posteriore, le pinze freno Brembo in nero lucido con logo Alfa Romeo bianco. Gli interni vantano sedili esclusivi in Alcantara nero e bianco, fascia plancia rivestita in Alcantara, cuciture a contrasto bianche e ambient light con grafica dedicata. L’edizione di lancio permette una completa personalizzazione, comprese tutte le tinte di gamma e il tetto nero a contrasto.

Con la partecipazione al C2C Festival, Alfa Romeo conferma il proprio impegno nel sostenere la creatività contemporanea, unendo tradizione e modernità. Questo connubio riflette uno spirito condiviso di ricerca e libertà, dove innovazione e passione diventano il motore di ogni progetto, valorizzando la propria identità sportiva e culturale.

