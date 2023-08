Stellantis: ecco il piano del Ministro Urso per rilanciare la produzione in Italia

Nelle scorse settimane a Roma c’è stato un importante incontro tra il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares e il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Nell’incontro si è discusso del rilancio della produzione di auto in Italia scesa ai minimi storici. Le due parti hanno detto di voler trovare un accordo con l’obiettivo di rilanciare la produzione nel nostro paese e portarla ad oltre 1 milione di auto all’anno.

Il Ministro Urso ha redatto un piano in sei punti da sottoporre a Stellantis per il rilancio dell’industria auto in Italia

Un accordo tra le parti non è stato ancora trovato ma nelle scorse ore il Ministro Urso ha fatto sapere di aver predisposto un piano in sei punti per il rilancio della produzione. Questo punta sull’aumento dei volumi, sul rafforzamento di sviluppo e ricerca, sull’efficientamento degli impianti, sull’accelerazione degli investimenti per la transizione energetica e ambientale, sull’assessment della filiera della componentistica e sulla mappatura aggiornata delle competenze presenti nel gruppo.

Il piano è stato annunciato dopo un incontro avvenuto questa mattina tra Ministro e sindacati a cui non era presente Stellantis. L’obiettivo è quello di arrivare ad un accordo entro il 10 settembre. Il prossimo 30 agosto è previsto un nuovo incontro tra Stellantis, Ministro e parti sociali. Ovviamente le parti sociali chiedono a gran voce di sapere quale sarà il ruolo dei vari stabilimenti italiani nei piani del gruppo. In particolare il Piemonte ha chiesto notizie su Mirafiori. Già nelle prossime settimane dunque potrebbero arrivare interessanti novità.

