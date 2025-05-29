Stellantis: parte da Mirafiori il tour del nuovo CEO Filosa nelle fabbriche italiane

Ieri ha fatto il giro del mondo la notizia della nomina di Antonio Filosa a nuovo amministratore delegato di Stellantis. Dopo aver scritto una lettera ai dipendenti del gruppo, il nuovo CEO si è messo immediatamente a lavoro e ha iniziato oggi il suo tour tra gli stabilimenti dell’azienda nel mondo iniziando proprio dall’Italia. Oggi infatti Filosa è in visita presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori che è considerato uno degli impianti chiave per il futuro dell’azienda come confermato in più occasioni.

Antonio Filosa ha iniziato da Mirafiori il suo tour negli stabilimenti italiani di Stellantis

Il manager napoletano ha iniziato la giornata molto presto con una visita allo stabilimento torinese, accompagnato da Jean-Philippe Imparato, direttore operativo per l’Europa, Xavier Chereau, direttore delle risorse umane, e Arnau Debouef, responsabile delle attività produttive e degli approvvigionamenti. La mattinata è stata dedicata ai reparti carrozzeria, dove si producono la 500 elettrica e i prototipi della versione ibrida, al Battery Technology Center, al polo dell’economia circolare e all’impianto per i cambi eDCT. Nel pomeriggio, Filosa incontrerà manager e rappresentanti del mercato italiano. Il giorno precedente aveva già visitato l’impianto di Sochaux, in Francia.

Ricordiamo che Stellantis in più occasioni ha ribadito la centralità dell’Italia ed in particolare dello stabilimento di Mirafiori nei suoi piani futuri. La visita del nuovo CEO conferma quanto dichiarato fino ad ora. Con l’avvio della produzione della nuova Fiat 500 ibrida la situazione nella fabbrica dovrebbe migliorare e non poco. Si prevedono infatti oltre 100 mila unità prodotte di questo modello ogni anno.

