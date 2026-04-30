Stellantis: buon inizio di 2026, torna l’utile nel primo trimestre

Il 2026 è iniziato con il piede giusto per Stellantis. Il gruppo nato dalla fusione tra PSA ed FCA ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre, che hanno indicato un ritorno alla redditività, con un miglioramento di 0,4 miliardi di euro dell’utile netto ed una crescita del 6% dei ricavi, rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. In generale, c’è stato un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari, con la previsione di un ulteriore passo avanti.

“Con l’avvio della rendicontazione trimestrale, i primi tre mesi del 2026 riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare Stellantis su un percorso di crescita sostenibile e profittevole – le parole del CEO Antonio Filosa, nella presentazione di questi risultati – I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i 10 nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio. La nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo e non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli in occasione del nostro Investor Day il 21 maggio”.

I dati del primo trimestre 2026

Entrando più nel dettaglio, l’avvio di quest’anno ha visto ricavi netti di 38,1 miliardi di euro, sostenuti da una migliore performance in Nord America, insieme a risultati positivi in Europa allargata e Medio Oriente e Africa. L’utile netto è migliorato a 0,4 miliardi di euro, riflettendo principalmente la crescita dei volumi e il rafforzamento della performance operativa. L’utile operativo rettificato (AOI) (1) è stato di 1,0 miliardi di euro, che rappresenta un margine AOI del 2,5%, con la maggior parte delle regioni che hanno conseguito risultati positivi.

Le consegne globali sono cresciute del 12%, per un totale di 1,4 milioni di esemplari, mentre resta in negativo la generazione di cassa, con deflussi per 1,92 miliardi di euro, ma con un netto miglioramento rispetto all’anno scorso. Durante il primo trimestre 2026, inoltre, Stellantis ha rafforzato la propria situazione patrimoniale con l’emissione di tre tranche di obbligazioni perpetue ibride per un totale di 5 miliardi di euro, incrementando la liquidità e la flessibilità finanziaria.

Passando alle varie regioni, il Nord America ha trainato questo miglioramento del Gruppo, con un aumento delle vendite del 6%, rispetto al primo trimestre del 2025. In particolare, c’è stata una crescita del 4% negli Stati Uniti, del 15% in Canada e del 19% in Messico. Anche l’Europa ha, comunque, dato uno slancio positivo: il passo avanti nelle vendite è stato del 5%, che sale all’8% se si include anche Leapmotor, trainate principalmente da Italia, Germania e Spagna.

Risultati meno esaltanti in altre regioni del mondo: in Sud America c’è stata una crescita dell’1% (+2% con Leapmotor), mentre in Medio Oriente ed in Africa le vendite sono rimaste stabili. L’unica regione in negativo è stata quella dell’Asia Pacifico, dove c’è stata una perdita del 4% di vendite (-2% con Leapmotor), riflettendo un contesto di settore più debole. In generale, il primo trimestre 2026 ha mostrato i primi segnali incoraggianti di miglioramento per il Gruppo.

Le novità del 2026

Come detto anche dal CEO Filosa, ora Stellantis si attende un ulteriore passo avanti nei prossimi mesi, grazie al lancio di 10 novità e 6 modelli aggiornati nel 2026, oltre ad una risposta forte dei clienti sui prodotti lanciati nella parte finale del 2025. In particolare, durante la presentazione dei risultati, è stata mostrata una slide con i nuovi lanci di quest’anno, tra cui la Grande Panda ICE, la Lancia Gamma e due modelli Fiat di cui non è stato ancora svelato il nome.

Non solo nuove auto, ma anche alcuni aggiornamenti importanti: già svelate ed arrivate sul mercato le rinnovate Opel Astra e Peugeot 408, sono attesi gli aggiornamenti di Jeep Avenger (uno dei modelli più venduti a livello globale), Maserati Grecale e Maserati GranTurismo e GranCabrio. Con queste novità l’azienda prevede di migliorare ulteriormente i ricavi netti, il margine AOI e il flusso di cassa industriale nel corso della restante parte del 2026.

Anno chiave, anche per conoscere ufficialmente la strategia del Gruppo Stelllantis per il prossimo futuro. Infatti, come già annunciato e ricordato da Filosa, il prossimo 21 maggio ad Auburn Hills sarà svelato l’attesissimo nuovo piano firmato dal nuovo CEO, nel corso dell’Investor Day. Per capire come sono cambiate le strategie, rispetto al precedente piano di Tavares, con un cambiamento soprattutto nei riguardi delle vetture elettriche.

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