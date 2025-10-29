Omoda & Jaecoo Italia: Nicola Marsala è il nuovo Business Director

Nomina che rafforza il processo di consolidamento del brand nel nostro Paese

di Gaetano Scavuzzo29 Ottobre, 2025

Omoda & Jaecoo Italia

Omoda & Jaecoo Italia: Nicola Marsala è il nuovo Business Director

Si rafforza la squadra italiana di Omoda & Jaecoo con la nomina di Nicola Marsala a Business Director. Nel suo nuovo ruolo Marsala, che riporterà direttamente al CEO Kevin Cheng, avrà il compito di guidare lo sviluppo del marchio, coordinare la strategia B2B e rafforzare le attività di marketing e branding, oltre ad accelerare l’espansione della rete distributive e consolidare la posizione del marchio nel segmento dei veicoli a nuova energia (NEV).

Solida esperienza nel settore automotive

Marsala, ingegnere, classe 1972, vanta oltre 25 anni di carriera nel settore automotive, durante i quali ha sviluppato una solida esperienza internazionale in aziende di primo piano come FIAT, BMW, Kia e NIO. Prima dell’ingresso in Omoda & Jaecoo Italia Marsala ha lavorato in NIO, ricoprendo il ruolo di Head of Southern EU Region con responsabilità sui mercati di Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Bulgaria e Cipro. In precedenza ha trascorso oltre 11 anni in Kia Italia, dove ha ricoperto ruoli di vertice nei settori vendite, post-vendita, marketing di prodotto e sviluppo rete, contribuendo in modo determinante al raggiungimento dei record storico di vendite del marchio nel nostro Paese.

Le parole di Marsala

L’arrivo di Marsala rappresenta per Omoda & Jaecoo un ulteriore passo avanti nel processo di consolidamento sul mercato italiano. Pronto a raccogliere la nuova sfida professionale mettendo a disposizione la sua visione strategica e la sua profonda conoscenza del mercato automobilistico, Marsala ha affermato: “Omoda & Jaecoo è un brand che unisce tecnologia, design e sostenibilità. Sono entusiasta di entrare a far parte di questa realtà dinamica e innovativa in un momento cruciale per la mobilità del futuro”.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Omoda

Foto

Kia EV4 GT - Foto spia 29-10-2025 Leapmotor B10 2025 - Prova Costa Azzurra MINI Paul Smith Edition Fiat Grande Panda 2025 - Come va Mazda Vision X-Coupe Mazda Vision X-Compact Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni Maserati Grecale Folgore MY26 Seat Arona 2026 - Foto ufficiali Seat Ibiza 2026 - Prova Spagna FIAT Grande Panda Fastback - Foto spia 27-10-2025 Alpine WEC 2026 - Antonio Felix da Costa Tutte le foto