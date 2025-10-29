Omoda & Jaecoo Italia: Nicola Marsala è il nuovo Business Director

Si rafforza la squadra italiana di Omoda & Jaecoo con la nomina di Nicola Marsala a Business Director. Nel suo nuovo ruolo Marsala, che riporterà direttamente al CEO Kevin Cheng, avrà il compito di guidare lo sviluppo del marchio, coordinare la strategia B2B e rafforzare le attività di marketing e branding, oltre ad accelerare l’espansione della rete distributive e consolidare la posizione del marchio nel segmento dei veicoli a nuova energia (NEV).

Solida esperienza nel settore automotive

Marsala, ingegnere, classe 1972, vanta oltre 25 anni di carriera nel settore automotive, durante i quali ha sviluppato una solida esperienza internazionale in aziende di primo piano come FIAT, BMW, Kia e NIO. Prima dell’ingresso in Omoda & Jaecoo Italia Marsala ha lavorato in NIO, ricoprendo il ruolo di Head of Southern EU Region con responsabilità sui mercati di Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Bulgaria e Cipro. In precedenza ha trascorso oltre 11 anni in Kia Italia, dove ha ricoperto ruoli di vertice nei settori vendite, post-vendita, marketing di prodotto e sviluppo rete, contribuendo in modo determinante al raggiungimento dei record storico di vendite del marchio nel nostro Paese.

Le parole di Marsala

L’arrivo di Marsala rappresenta per Omoda & Jaecoo un ulteriore passo avanti nel processo di consolidamento sul mercato italiano. Pronto a raccogliere la nuova sfida professionale mettendo a disposizione la sua visione strategica e la sua profonda conoscenza del mercato automobilistico, Marsala ha affermato: “Omoda & Jaecoo è un brand che unisce tecnologia, design e sostenibilità. Sono entusiasta di entrare a far parte di questa realtà dinamica e innovativa in un momento cruciale per la mobilità del futuro”.

Rate this post