Stellantis Pro One: a giugno 2025 oltre 8.600 immatricolazioni in Italia

Stellantis Pro One la divisione del gruppo automobilistico che si occupa dei viecoli commerciali e che può vantare al suo interno la presenza di marchi del calibro di Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot, a giugno 2025 ha rafforzato ulteriormente la propria supremazia nel segmento dei veicoli commerciali del nostro paese. Infatti, secondo quanto risulta dai dati forniti da Dataforce, l’azienda ha registrato una quota di mercato di poco superiore al 44% il mese scorso. Questo dato deriva dalle oltre 8.600 immatricolazioni ottenute. Si tratta di un risultato in netta crescita rispetto allo scorso anno, con quasi 7 punti percentuali in più.

Stellantis Pro One afferma la propria leadership in ciascuno dei segmenti in cui è presente

Stellantis Pro One si conferma leader in ognuno dei segmenti in cui è presente con i suoi veicoli. La business unit di Stellantis infatti ha registrato una quota del 45% nel segmento dei Large Van prodotti nello storico stabilimento di Atessa in Abruzzo, il 38,6% in quella dei furgoni medi, il 52,2% nel segmento dei van compatti e oltre il 79% nella categoria delle “Car derived”. In particolare lo scorso mese in Italia si segnala l’exploit di FIAT Professional che è stato il marchio con la migliore performance, raggiungendo una quota del 28,7%, in crescita di 6,7 punti rispetto all’anno precedente.

Il Ducato, leader nel mercato italiano dei veicoli commerciali, con oltre 2.400 vendite registrate ha ottenuto il 30,3% del segmento Large Van, aumentando di 10,4 punti percentuali la sua quota. Segnaliamo inoltre che nel corso del primo semestre 2025, Stellantis Pro One ha ottenuto 40.828 unità immatricolate, con una quota del 40,9%, in crescita di quasi un punto percentuale rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Domenico Gostoli, LCV Business Unit Director per Stellantis Italia ha dichiarato: “Grande soddisfazione per i risultati ottenuti in giugno e nel primo semestre, sottolineando che la performance debba esprimersi in modo “sostenibile” per il business, in particolare dando continuità al livello dei servizi offerti e alla soddisfazione del Cliente finale”.

Rate this post