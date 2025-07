Stellantis Pro One e Qinomic confermano che continueranno a collaborare al lancio di un retrofit elettrico per furgoni

Stellantis Pro One ha confermato che continuerà a collaborare con l’azienda francese Qinomic che nelle scorse ore ha annunciato l’imminente debutto di un sistema retrofit per trasformare veicoli commerciali leggeri con motore termico in veicoli elettrici. Il progetto in questione ha preso il via due anni fa in partnership con con SUSTAINera, azienda che fa parte di Stellantis e che si occupa dell’economia circolare. Questa nuova tecnologia permetterà dunque ai proprietari di furgoni con motore a combustione di convertirli facilmente all’elettrico senza doverne acquistare di nuovi.

Stellantis Pro One e Qinomic ancora insieme per il lancio di un retrofit elettrico

La nuova tecnologia sarà inizialmente disponibile in Francia per i van di Stellantis Pro One: Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert e Citroen Jumpy. In una collaborazione “win-win”, Qinomic acquisirà da Stellantis oltre 200 componenti originali per la conversione elettrica (batteria e motore), mentre Stellantis recupererà i componenti termici (motore, cambio, serbatoio, scarico). Questi pezzi, in base al loro stato, saranno reimmessi nel ciclo di SUSTAINera per un nuovo utilizzo o remanufacturing.

Questa nuova soluzione tecnica, che rispetta gli standard OEM e i requisiti di sicurezza, resistenza e omologazione, promuove la transizione verso una mobilità a zero emissioni di CO2. Allo stesso tempo, contribuisce a prolungare la vita utile dei veicoli, permettendo ai proprietari di continuare a utilizzarli. Stellantis Pro One compie così un ulteriore passo nell’elettrificazione e nella decarbonizzazione, offrendo soluzioni sicure, ecologiche ed economicamente accessibili, insieme ai suoi partner, per garantire la libertà di movimento.

Rate this post