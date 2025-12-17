Suzuki annuncia l’esito della quinta edizione del Suzuki Green Friday

Suzuki rinnova il proprio impegno concreto a favore dell’ambiente annunciando i risultati della quinta edizione del Suzuki Green Friday, iniziativa legata alla Giornata Nazionale degli Alberi. Il 28 novembre 2025, destinando lo 0,5% del fatturato generato dalle vendite di tutte le divisioni, Auto, Moto e Marine, inclusi ricambi e accessori, la Casa giapponese ha raccolto 14.504,89 euro, interamente devoluti a progetti di forestazione urbana nella città di Torino.

La somma contribuirà ad ampliare il Bosco Diffuso Suzuki, progetto avviato nel 2021 che rappresenta uno dei pilastri dell’impegno ambientale del marchio. Entro il 31 marzo 2026 è prevista la piantumazione di 30 nuovi alberi in via Filadelfia, nell’area adiacente allo Stadio Olimpico Grande Torino, allo Stadio Filadelfia e all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con il Torino FC, il Settore Verde della Città di Torino, l’Assessorato alla Cura della Città, Verde pubblico, parchi e fiumi guidato da Francesco Tresso e l’Assessorato all’Ambiente e alla Transizione Ecologica dell’Assessora Chiara Foglietta. Un lavoro sinergico tra pubblico e privato che rafforza il valore del progetto sul territorio.

Con queste nuove piantumazioni, Suzuki porta a 1.413 il numero complessivo di alberi messi a dimora tra il 2021 e il 2025, generando un beneficio ambientale stimato in una riduzione di 35.325 kg di CO₂ l’anno. Un risultato che conferma la concretezza di un impegno che va oltre la comunicazione.

La forestazione urbana si inserisce in una strategia più ampia con cui Suzuki punta a migliorare l’equilibrio tra ambiente e mobilità. Dai prodotti auto, moto e marine fino alle scelte industriali, la Casa di Hamamatsu ribadisce una visione orientata al lungo periodo, nella convinzione che azioni responsabili, anche individuali, possano trasformarsi in abitudini condivise a beneficio delle generazioni future.

