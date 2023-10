Suzuki Challenge 2023: tutto pronto per l’ultimo appuntamento

Suzuki si appresta a concludere una stagione entusiasmante con il Suzuki Challenge 2023, avendo come punto focale il 2° Baja delle Marche. Questa sarà l’apice di un anno ricco di adrenalina, in cui il marchio giapponese ha lasciato il segno in diverse competizioni.

Dal round inaugurale, il 13° Italian Baja di Primavera – Artugna Race, che ha dato il via sia al trofeo monomarca che al Campionato Italiano Cross Country e SSV, il produttore giapponese ha segnato il proprio cammino.

Gli eventi successivi hanno visto i fuoristrada del costruttore nipponico affrontare le sfide del 1° Baja Colline Metallifere, per poi sconfinare in Grecia con il 10° Rally Greece Off Road, e non dimenticando l’appuntamento mondiale dell’Italian Baja a Pordenone.

L’estate ha poi offerto un ulteriore spettacolo con il 5° Baja Vermentino – Terre di Gallura, dove Alfio Bordonaro si è affermato campione per il secondo anno di fila. È proprio Bordonaro il nome da tenere d’occhio durante il 2° Baja delle Marche.

Bordonaro è pronto a tornare in pista a bordo del suo Suzuki New Grand Vitara

Dopo aver dominato gran parte della stagione, è pronto a tornare al volante del Suzuki New Grand Vitara, accompagnato da Stefano Lovisa. Ma non sarà solo in pista. Piloti come Lorenzo Codecà e Michele Macchiavelli saranno anch’essi al via, al fianco dei loro copiloti Mauro Toffoli e Fernando Carrugi, rispettivamente. E non possiamo dimenticare Emilio Ferroni e la sua affiatata coppia con Gilberto Menetti.

Ma le sfide non sono solo in pista. Nel Gruppo T2, Paolo Semeraro e Giuditta Viganò – a bordo del Grand Vitara – dovranno difendersi dagli assalti di Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato a bordo del Suzuki New Jimny.

Il Baja delle Marche 2023 partirà ufficialmente il 21 ottobre con una cerimonia d’apertura a Cingoli, Piazza Vittorio Emanuele II, alle 19:01. Ma il vero cuore della competizione sarà il 22 ottobre con la prima prova speciale Dei Laghi 1 alle 07:59.

Questo sarà solo l’inizio, con altre emozionanti sfide come Pian della Pieve, Cupramontana e Colognola, in un totale di 12 tratti cronometrati su 62,58 km di gara. L’epilogo di questa straordinaria manifestazione si concluderà nel centro di Cingoli alle 17:30.

