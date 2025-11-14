Suzuki conferma la propria presenza al fianco di Sanremo Giovani

Suzuki rinnova il proprio impegno nel mondo della musica affiancando anche quest’anno Sanremo Giovani, il contest che seleziona e accompagna i talenti emergenti verso il palco più ambito della musica italiana: l’Ariston. La partnership, realizzata in collaborazione con Rai Pubblicità, conferma la volontà della casa giapponese di sostenere la creatività e la determinazione dei giovani artisti, condividendo con loro valori come energia, autenticità e impegno.

Suzuki è l’Auto di Sanremo Giovani

Da sempre il marchio riconosce nella musica un linguaggio universale, capace di superare barriere culturali e generazionali. Ed è proprio attraverso questo legame che Suzuki intende valorizzare l’emozione dell’espressione artistica, unendo individui e passioni diverse attorno a un comune denominatore: l’autenticità delle note. Il supporto al contest rappresenta dunque non solo una sponsorizzazione, ma un gesto concreto di vicinanza al mondo dei giovani e alla loro voglia di raccontarsi.

Per Suzuki, Sanremo Giovani significa credere nel coraggio di chi sogna un futuro artistico. Un percorso che rispecchia pienamente i valori del brand: dinamismo, libertà, autenticità e desiderio di superare i propri limiti. Valori che si fondono con quelli della musica, fatta di passione, energia e impegno costante.

Il programma andrà in onda il martedì su Rai 2, in seconda serata, con quattro appuntamenti condotti da Gianluca Gazzoli. La finale, Sarà Sanremo, prevista per domenica 14 dicembre e trasmessa in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, decreterà i due artisti che accederanno alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma per febbraio 2026.

Suzuki sarà protagonista dei racconti delle Intro: pillole in cui la Swift Hybrid accompagnerà Gazzoli in un viaggio tra le strade di Roma fino agli studi di Via Asiago, luogo simbolo della musica italiana. Nella serata finale, Carlo Conti guiderà la Swift Hybrid in un’anteprima speciale attraverso le vie di Sanremo. Ancora una volta, Suzuki sceglie di sostenere la musica, i giovani e la passione che li proietta verso il futuro.

