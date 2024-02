Suzuki ha svelato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’esercizio 2024

Il 7 febbraio scorso, Suzuki Motor ha reso pubblici i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno fiscale 2024, che comprende il periodo da ottobre a dicembre. Nel periodo da aprile a dicembre 2023, l’azienda ha registrato risultati eccezionali grazie agli effetti positivi dei cambi valutari, agli sforzi per mitigare gli impatti della carenza di semiconduttori e alla strategia di fissare prezzi di vendita in linea con i costi. Questo ha portato a livelli record sia le vendite che i profitti.

Ecco come sono andate le cose per Suzuki nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2024

Anche nel trimestre ottobre-dicembre 2023, sia le vendite che i profitti di Suzuki hanno registrato livelli senza precedenti. Le previsioni per l’intero anno fiscale rimangono invariate, confermando stime precedenti di un fatturato netto di 5,2 trilioni di yen (corrispondenti a 32,56 miliardi di euro) e un risultato operativo di 430 miliardi di yen (equivalenti a 2,7 miliardi di euro). Considerando il contesto economico attuale, le previsioni di cambio, i prezzi delle materie prime e le stime di volume, sia le vendite che i profitti sono rimasti stabili.

Per il trimestre gennaio-marzo 2024, le stime indicano un calo dei profitti rispetto al periodo ottobre-dicembre, principalmente a causa dell’incremento delle spese per la ricerca e lo sviluppo, oltre al miglioramento delle performance dello yen. Suzuki adotta una politica di dividendi progressiva per garantire livelli costanti e stabili. In linea con questa politica, il dividendo annuale previsto è di 110 yen (0,69 euro) per azione, registrando un aumento di 10 yen (0,06 euro) rispetto all’anno fiscale precedente.

