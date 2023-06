Suzuki: la partnership per spiagge e mari più puliti [FOTO]

Suzuki lavora per un mondo più pulito, non solo con lo sviluppo delle motorizzazioni ibride ed elettriche. La casa giapponese è stata partner di Pulifondali&Pulispiagge, nell’attività di pulizia dei fondali marini e delle spiagge, che si è svolta lo scorso 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Suzuki è orgogliosa di essere stata scelta dalla Fipsas come partner per Pulifondali & Pulispiagge – le parole di Gabriele Carè, responsabile marketing divisione moto e fuoribordo del marchio giapponese – Oggi si parla tanto di ambiente, di come salvaguardarlo, di come far germogliare il seme di una “cultura green” nella società, che porti a rispettare la natura in ogni sua forma. In Suzuki noi tutti lavoriamo in maniera concreta affinché questo avvenga”.

Recuperate oltre 17,5 tonnellate di rifiuti

Migliaia di volontari hanno partecipato a questa iniziativa, portandoli a ripulire spiagge e mari di 21 località italiane. Il successo è stato importante: sono state recuperate e smaltite correttamente 17,5 tonnellate d’immondizia, tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi.

Inoltre, in diverse location, ci sono state sessioni educative rivolte alle scuole dove i ragazzi, circa 2.000 quelli che hanno partecipato, hanno potuto mettersi all’opera e dare un contributo concreto all’ambiente. Anche con lo scopo di sensibilizzare i più giovani sul tema ed accrescere la cultura del ‘non sporcare’.

Il lavoro di Suzuki

Suzuki non ha solamente fatto da partner per questa manifestazione, ma diversi concessionari e dipendenti di Suzuki Italia hanno aderito e partecipato all’iniziativa per pulire il mare, i suoi fondali e le coste delle regioni italiane.

