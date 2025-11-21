Suzuki lancia la quinta edizione del Green Friday e rafforza il Bosco diffuso a Torino

Suzuki è impegnata in numerosi progetti ambientali per una città più verde e sostenibile

di Andrea Senatore21 Novembre, 2025

Suzuki

Suzuki lancia la quinta edizione del Green Friday e rafforza il Bosco diffuso a Torino

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, Suzuki ha deciso di rinnovare il suo impegno a favore dell’ambiente con la quinta edizione del Green Friday. Si tratta di un progetto dedicato alla crescita del “Bosco diffuso Suzuki”, realizzato in collaborazione con il Settore Verde della Città di Torino, il Torino Football Club e la rete dei Concessionari della casa giapponese.

Suzuki è impegnata in numerosi progetti ambientali per una città più verde e sostenibile

Il 28 novembre 2025, una parte del fatturato generato dalle vendite delle divisioni Auto, Moto e Marine, oltre al settore ricambi e accessori, sarà destinata alla piantumazione di nuovi alberi a Torino. In questo modo, ogni acquisto effettuato nella giornata permetterà a clienti e concessionari di partecipare attivamente alla creazione di nuovi spazi verdi in città.

I nuovi alberi saranno piantati entro il 31 marzo 2026 in punti strategici come via Filadelfia – vicino allo Stadio Olimpico Grande Torino e allo Stadio Filadelfia – e il Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, ampliando così il Bosco diffuso Suzuki. Negli anni, questa iniziativa ha già permesso la messa a dimora di oltre 1.400 alberi, contribuendo alla riduzione di circa 35.325 kg di CO2 all’anno.

Il progetto fa parte di un più ampio impegno ambientale di Suzuki in Italia, che spazia da iniziative di pulizia delle aree verdi con #SuzukiSavetheGreen, al risparmio energetico grazie a #milluminodimenoconsuzuki, fino alla promozione di una mobilità sostenibile con #SuzukiBikeDay e alla tutela della biodiversità e degli impollinatori con #GiardinodelleApiSuzuki.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Suzuki

Foto

Porsche Cayenne Electric - Foto Dubai Hyundai Tucson 2027 - Foto spia 21-11-2025 Subaru Crosstrek 4Wild - Foto ufficiali Cupra Leon VZ Jeep Compass 2026 - Prova Barcellona Hyundai Crater Concept Cupra Formentor VZ5 2026 - Foto ufficiali Porsche Gt Escort Advisor Maserati MC20 Cielo opera d arte BMW M Award 2025 - Marc Marquez BYD Atto 2 DM-i Opel Mokka GSE - Prova Madrid Tutte le foto