Suzuki Rally Cup 2023: Giordano-Siracusa centrano la doppietta in Piemonte

La Suzuki Rally Cup 2023 sembra già avere una coppia regina. Matteo Giordano e Manuela Siragusa hanno conquistato anche la seconda tappa della competizione, nel Rally Regione Piemonte, vincendo tutte e otto le prove albesi. Il secondo posto è andato a Santero-Metaldi, mentre il terzo a Forneris-Cavagnetto.

“È stato tutto perfetto – le parole del vincitore Matteo Giordano, subito dopo aver superato la bandiera a scacchi – non potevamo chiedere niente di più. Conoscendo la gara sapevamo che si sarebbe sporcata e che avremmo trovato del ghiaino, così ci siamo preparati meglio e prima”.

La gara

Per i vincitori è stato un rally giocato tutto all’attacco grazie all’esperienza e, nonostante l’ampio margine guadagnato fin da subito, non hanno mai alzato il piede chiudendo i due giorni d’azione con quasi un minuto di vantaggio su tutti. La coppia ha portato a casa anche i punti della power stage SS5 “Roddino”.

Partito cauto prima di duellare con Alessandro Forneris e Luigi Cavagnetto è stato il giovane pilota di casa Samuele Santero a centrare la seconda posizione, conquistata con Luca Metaldi in una sfida giocata sul filo dei secondi. Appena 2”1 il distacco di Forneris, che comunque ha ottenuto un ottimo terzo posto.

I prossimi appuntamenti

Il prossimo appuntamento è per metà maggio (11-13), quando è in programma la Targa Florio, per poi proseguire la stagione con il Rally Lana (20-22 luglio), Rally MilleMiglia (7-9 settembre), Rally Sanremo (28-30 settembre) e chiudere col Rally Monza (1-2 dicembre).

