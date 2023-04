Suzuki Rally Cup 2023: pronto il secondo atto con il Rally Regione Piemonte

Dopo il primo round al Rally Il Ciocco, torna la Suzuki Rally Cup ad Alba per il 69° Rally del Piemonte dal 13 al 15 aprile. Sono 13 gli equipaggi che si presenteranno allo start del secondo round del CIAR – Sparco.

Tra gli equipaggi con la Suzuki Swift, la metà sono under 25. Il primo a partire sarà il campione in carica e leader in classifica Matteo Giordano assieme alla sua navigatrice Emanuela Siragusa, portacolori di Alma Racing. Subito dietro ci sarà il primo equipaggio pilota under 25: Alessandro Forneris e Luigi Cavagnetto.

A breve distanza ci saranno Cristian Mantoet e Roberto Simioni sulla Swift 1.4 BoosterJet. La stessa vettura accompagnerà Sebastian Dallapiccola e Fabio Andrian. Massimiliano e Marco Milivinti sono pronti a far faville per poter confermare quanto di buono fatto nella classifica delle Racing Start, dedicata alle Suzuki Swift BoosterJet 1.0. Attesi anche Stefano Bianchi e Francesco Zambelli.

La partenza è prevista venerdì alle 15:30 da Piazza San Paolo

Su oltre 100 km di prove speciali si daranno battaglia le vetture giapponesi in due giorni di competizione, che partiranno alle 15:30 di venerdì 14 aprile con la bandiera tricolore da Piazza San Paolo di Alba, per dirigersi poi verso la prova spettacolo televisiva Castino. Sabato, invece, ci saranno sette prove speciali, di cui due da ripetersi due volte e una tre. L’arrivo sarà nuovamente in Piazza San Paolo con orario previsto della bandiera a scacchi alle 19:30.

In gara ci saranno delle Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del regolamento tecnico Rally 5 Nazionale Ibride, con differenziale epicicloidale, centralina elettronica di serie e cambio a 6 marce originale, delle Swift BoosterJet 1.0 Fiche numero 0042 allestite con le specifiche della classe Rally 5/R1, delle Swift Sport 1600 allestite con le specifiche della classe nazionale Ra5N e le Swift/Baleno BoosterJet 1.0 con le specifiche Racing Start.

Rate this post