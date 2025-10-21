Suzuki Rally Cup 2025: con un finale epico Varesco e Bottega vincono il trofeo monomarca

Al Rallye di Sanremo è andato in scena un finale di brividi nell’appuntamento decisivo per l’assegnazione della Suzuki Rally Cup 2025, chiusa con un colpo di scena proprio all’ultima prova speciale. Ad aggiudicarsi il titolo è stato Lorenzo Varesco, accompagnato alla navigazione da Nicolò Bottega, che con il secondo posto ottenuto nella gara in Liguria ha conquistato il trofeo monomarca su Suzuki Swift Sport Hybrid, precedendo di appena 3,5 punti Vallino, piazzatosi secondo in classifica.

Una gara al cardiopalma

La gara di Sanremo è stata segnata da numerosi ribaltamenti e colpi di scena, a partire dal ritiro del leader provvisorio Giorgio Fichera, rallentato da una foratura nella PS9. Ne ha approfittato il giovane Jean Claude Vallino che ha vinto il Rallye di Sanremo, ma con un successo che non gli è stato sufficiente per vincere il titolo, che invece è andato a Verasco, colpito a sua volta da una foratura, ma poi capace di compiere l’impresa vincendo la Power Stage finale con una vettura non sua e con una gomma appena cambiato. Una vittoria alla PS11 ottenuta per appena 0,7 secondi, un distacco minimo ma decisivo per il titolo.

L’emozione del vincitore al traguardo

Grande emozione all’arrivo per Varesco che ha commentato così la vittoria della Suzuki Rally Cup 2025: “Diciamo che, per come era andata la stagione, eravamo ottimisti poi al Lazio c’è stato il patatrac (un’uscita di strada ndr), ed è saltato un po’ tutto. Quasi non ci speravamo più, ma all’ultimo abbiamo trovato una macchina che ci hanno prestato, perché la nostra era danneggiata, e siamo venuti a Sanremo. Era una vettura diversa, non sapevamo come si sarebbe comportata. Nel secondo giorno di gara abbiamo iniziato forte e ci siamo riavvicinati molto dopo che eravamo scivolati indietro. Ma sulla PS9 abbiamo forato anche noi come Fichera perdendo parecchio. Lì ho pensato che fosse finita, di nuovo, mi sono scoraggiato, ma in quel momento mi hanno chiamato e detto che, se avessi vinto la Power Stage, avrei potuto vincere tutto. Abbiamo così fatto la PS11 da pelle d’oca, non so come, vincendola di 0,7”. Sono davvero contento, per tutti quelli che mi stanno attorno e mi supportano. Era tosta vincere quella Power Stage, ma ce l’abbiamo fatta”.

Nonostante il titolo sfumato di un nulla, il 20enne Vallino può gioire per la conquista del Campionato Italiano R1 che ha regalato a Suzuki Italia il settimo titolo tricolore di categoria. A vincere invece la Racing Start sono stati invece Andrea La Cola ed Antonello Moncada, successo certificato grazie al terzo posto ottenuto al Rallye di Sanremo al debutto su una Suzuki Swift Sport Hybrid.

