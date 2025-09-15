Suzuki Rally Cup 2025: Fichera vince a Cassino e riapre la sfida [FOTO]

La Suzuki Rally Cup 2025 è ancora tutta da decidere. Quando manca una sola gara alla conclusione, ci sono ben tre piloti racchiusi in appena cinque punti, dopo la vittoria di Giorgio Fichera nel Rally del Lazio dello scorso weekend ed il ritiro del leader del campionato Lorenzo Varesco. Tutto si deciderà dal 17 al 19 ottobre al Rally di Sanremo, quando scopriremo il campione 2025.

Il Rally del Lazio 2025

Per la prova in terra laziale dello scorso weekend, Varesco aveva l’occasione di chiudere i conti e vincere il titolo del monomarca della casa giapponese, con una gara d’anticipo, ma sin dall’avvio è stato subito insidiato da Fichera. Il duello a Cassino è iniziato già dalla prova televisiva e si è arrivati alla power stage “Itri 2”, con entrambi i duellanti che spingevano al massimo per cercare di strappare i punti bonus, ma proprio in questa PS5 il leader ha toccato la sua Suzuki Swift, cappottando ed alzando così bandiera bianca.

A quel punto, Fichera ha avuto strada libera e la giusta sicurezza per gestire la gara, difendendosi con tranquillità ed arrivando a Cassino con oltre 35” di vantaggio. Sul podio è salito anche Jean Claude Vallino, giovane leader della categoria Under 25, mentre al terzo posto si è classificato Stefano Vitali. Tutti ora in corsa per la conquista del campionato.

La classifica

Dopo la penultima tappa, la classifica della Suzuki Rally Cup 2025 è la seguente: 1. Varesco 114pti; 2. Fichera 111pti; 3. Vallino 109pti; 4. Vitali 96pti; 5. La Cola 72pti; 6. Villardi 42pti; 7. Pellè 30pti; 8. Corradi Basso 28 pti; 9. Olivieri 19pti; 10. Rivia, Uzzi 12 pti. Prossimo appuntamento: 17-19 ottobre Rally di Sanremo.

