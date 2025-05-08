Suzuki Rally Cup 2025: il trofeo monomarca alla Targa Florio

La Suzuki Rally Cup 2025 fa tappa alla Targa Florio. Il trofeo monomarca del marchio giapponese, infatti, prenderà parte alla gara più antica del mondo, in programma dall’8 al 10 maggio. I principali protagonisti del trofeo si sfideranno lungo oltre 113 km di prove speciali disegnate sullo storico circuito delle Madonie.

Il programma

La partenza e l’arrivo della Targa Florio sarà a Palermo, presso l’Università degli Studi. Fra 9 e 10 maggio saranno infatti in programma le 12 prove speciali per un totale di 113 km cronometrati, 8 da affrontare venerdì e 4 da affrontare sabato. “Targa”, “Scillato”, “La Generosa” e “Campofelice – Collesano La Montedoro”, questi i nomi dei tratti cronometrati che verranno ripetuti 4 volte. Tra asfalti impegnativi e paesaggi unici, tutto è pronto per offrire un grande spettacolo in terra siciliana.

I partecipanti

La 109.a Targa Florio sarà il terzo appuntamento della Suzuki Rally Cup 2025, con Jean Claude Vallino, avrà un’importante occasione per consolidare il suo vantaggio in classifica. Dopo la vittoria nella gara di casa in Piemonte, ottenuta insieme al copilota Sandro Sanesi, Vallino guida ora con 16 punti di margine sui diretti inseguitori. I rivali non mancano, a partire dal primo inseguitore Stefano Vitali, secondo in Piemonte, così come Lorenzo Varesco, che vorrà riscattare la prova piemontese, dopo il successo nella gara d’esordio al Rally del Ciocco. Attesa per il pilota di casa Giorgio Fichera.

Il calendario

Il programma della Suzuki Rally Cup proseguirà poi dal 29 al 31 maggio al Rally Due Valli (VR) ed al Rally Valli Ossolane il 19-20 luglio. Dopo la pausa estiva, il campionato si chiuderà con il Rally del Lazio (12-14 settembre) e con il Rally di Sanremo (17-19 ottobre). Quando verranno assegnati i trofei e verrà celebrato il vincitore.

