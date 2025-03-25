Suzuki Rally Cup 2025: Varesco-Bottega trionfano nella prima tappa

Al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio primo successo per Lorenzo Varesco

di Andrea Senatore25 Marzo, 2025

Suzuki Rally Cup 2025

Suzuki Rally Cup 2025, il trofeo monomarca dedicato alle vetture della casa giapponese ha preso il via lo scorso 21 marzo con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che è giunto alla sua 18esima edizione. Si tratta del primo appuntamento di questa stagione del trofeo che vanta un ricco montepremi da 125.500 euro messi in palio da Suzuki. In questa prima tappa si è registrata la vittoria della coppia composta da Varesco e Bottega. Per Lorenzo Varesco si è trattato del primo successo in questa competizione.

Suzuki Rally Cup 2025: prima vittoria per Lorenzo Varesco

Al secondo posto dietro la coppia Varesco-Bottega  si è piazzato Jean Claude Vallino, in coppia con Sandro Sanesi anche lui al debutto. Invece il 4° posto di questa prima tappa della Suzuki Rally Cup 2025 è stato conquistato dall’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio. La gara toscana della Suzuki Rally Cup è stata fortemente influenzata non solo dalle condizioni meteorologiche, ma anche dalla sospensione di numerose prove speciali. Questo imprevisto ha comportato una riduzione significativa dei chilometri di gara, modificando di fatto le dinamiche di gara e costringendo gli equipaggi a rivedere completamente le proprie tattiche e strategie per affrontare le sfide rimaste.

Suzuki Rally Cup 2025: Varesco-Bottega triofano alla prima tappa

Roberto Pellè, al volante della Suzuki Swift Boosterjet con Luca Franceschini, ha vinto nella classifica Racing Start della Suzuki Rally Cup, superando gli avversari con un vantaggio di oltre un minuto. Stefano Martinelli e Andrea La Cola, rispettivamente secondo e terzo, hanno gestito con abilità le difficili condizioni della gara. La prossima tappa del Suzuki Rally Cup 2025 si terrà nel week end dall’11 al 13 aprile. Si tratta del 19° Rally del Piemonte (CN) a cui poi seguirà dall’8 al 10 maggio la 109° Targa Florio  in Sicilia.

