Suzuki Rally Cup 2026: cinque gare e oltre 150.000 euro di premi

La 19ª Suzuki Rally Cup scalda i motori per la stagione 2026, confermandosi come uno dei trofei monomarca più attesi in Italia. Il campionato si rinnova con regole aggiornate e grandi opportunità, rivolte sia ai piloti emergenti che ai più esperti, mantenendo i valori storici: passione, sportività, meritocrazia e affidabilità. Grande novità: Suzuki coprirà le tasse di iscrizione per tutti e cinque i rally in calendario, rendendo la partecipazione ancora più accessibile e sostenibile per tutti gli iscritti.

Il percorso si articolerà tra asfalto e prove speciali, toccando alcune delle gare più prestigiose del CIAR, il Campionato Italiano Assoluto Rally. In programma: Rally Targa Florio, Rally Roma Capitale Tappa 1 e 2, Rally del Piemonte, Rally del Lazio e Rally Sanremo.

I piloti sfideranno la strada a bordo delle Suzuki Swift Sport Hybrid, vetture dal comprovato valore sportivo, protagoniste degli ultimi cinque Campionati Italiani di categoria. Affidabili, performanti e dai costi di gestione contenuti, le Swift sono equipaggiate con pneumatici Extreme, ottimizzati per un rapporto prestazioni/prezzo competitivo.

Il montepremi complessivo supera i 150.000 euro, con particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 avranno una classifica dedicata, che si somma a quella assoluta. Il vincitore assoluto, se Under 25, può raggiungere fino a 32.000 euro più la copertura delle iscrizioni.

I premi assoluti: dal 1° classificato (20.000 €) all’8° (1.000 €); per gli Under 25: 1° 12.000 €, 2° 8.000 €, 3° 4.000 €, mentre i navigatori primi classificati riceveranno 1.000 €. Con il nuovo formato, la Suzuki Rally Cup 2026 dunque promette emozioni forti, competizione leale e opportunità concrete per chi sogna di affermarsi nel mondo dei rally italiani.

