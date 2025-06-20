Suzuki scende in campo per l’evento benefico “La partita più bella del mondo”

Il 21 e 22 giugno a Canale (Cuneo) per raccogliere fondi a sostegno dei giovani pazienti oncologici

di Gaetano Scavuzzo20 Giugno, 2025

Suzuki - La partita più bella del mondo

Suzuki scende in campo per l’evento benefico “La partita più bella del mondo”

Suzuki conferma ancora una volta il suo impegno nel sociale sostenendo la quinta edizione de “La partita più bella del mondo – Super Hero Edition“, un evento benefico organizzato dall’UGI (Unione Genitori Italiani). La manifestazione si terrà sabato 21 e domenica 22 giugno presso il campo “Malabaila” di Canale, in provincia di Cuneo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti destinati a bambini e ragazzi affetti da malattie oncologiche.

All’iniziativa, che vede il coinvolgimento di importanti realtà tra cui l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, l’ASD Canale Academy, la Juventus ed il Torino FC, Suzuki parteciperà attivamente con una rappresentativa composta da dipendenti dei suoi uffici italiani che scenderanno in campo con la squadra “UGI ODV & Friends”.

Il programma della manifestazione

Mentre sabato 21 è in programma il “Torneo più bello del mondo“, riservato ai giovani calciatori della categoria esordienti secondo anno, il clou dell’evento si svolgerà nella mattina di domenica 22 giugno con la “Super Hero Edition“, un torneo tra sei squadre miste di ragazze e ragazzi provenienti dai reparti di oncoematologia pediatrica di sei ospedali italiani (Torino, Genova, Roma, Pisa, Bologna e Catania). Nel pomeriggio di domenica, alle 17, si disputerà “La partita più bella del mondo” tra ASD Canale Academy e UGI ODV & Friends, con la partecipazione di rappresentati delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e diversi volti noti dello spettacolo e dello sport, tra cui Leonardo Bonucci, Hernanes, Stefania Belmondo e Mattia Perin.

L’ingresso all’evento è a offerta libera, con un minimo di 5 euro a persona. L’intero ricavato sarà devoluto a favore dell’UGI per finanziare attività e progetti in supporto ai giovani pazienti oncologici.

