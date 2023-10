Targa Florio Classica 2023: Mafra presente con Mario Passanante

La Targa Florio Classica 2023 è pronta ad animare le strade della Sicilia. Dal 12 al 15 ottobre, infatti, si terrà la nuova edizione di iconica gara di regolarità per auto storiche, in cui viene rievocata la gara più antica del mondo. Sarà presente anche Mafra, come sponsor del campione di regolarità Mario Passanante.

La Targa Florio Classica 2023

L’edizione di quest’anno prenderà il via venerdì 13 ottobre da Trapani, con la partenza da Piazza Giovanni Sculse, per poi percorrere le località legate all’epopea del Florio, ideatore della gara storica. Sono previsti passaggi dei concorrenti anche nei pressi delle celebri saline e la salita del Monte Erice, famosa cronoscalata.

Sabato 14 ottobre gli equipaggi, invece, affronteranno il classico Circuito delle Madonie, teatro in passato delle sfide tra i grandi campioni, partendo dalle tribune di Floriopoli. L’arrivo delle vetture è previsto, dopo una “power stage” organizzata a Termini Imerese, alle 15.30 di sabato all’Università degli studi di Palermo.

Saranno numerose le vetture che potranno essere ammirare nel corso di questa competizione, come BMW 328, Dino 246 GT, Jaguar XK 120, Lancia Aurelia B24 e Porsche 356.

Mafra in Sicilia

Come dicevamo, anche Mafra è protagonista di questo appuntamento. L’azienda italiana sarà sponsor del proprio brand ambassador Mario Passanante. È pluricampione italiano di regolarità e parteciperà alla Florio Classica 2023 con una Fiat 508 C del 1937. Con l’obiettivo di replicare il successo dello scorso anno.

