Coppa Attilio Bettega 2024: Mafra fa risplendere le auto storiche

Torna la Coppa Attilio Bettega, gara di regolarità per auto storiche dedicata alla memoria del campione di rally trentino, in programma sabato 17 e domenica 18 febbraio a Bassano del Grappa (Vicenza).

Alla competizione sarà protagonista Mafra che, nelle vesti di sponsor, sarà presente con l’arco gonfiabile, il welcome kit con i prodotti Waterless e il kit Charme riservato ai primi tre classificati della gara.

Il kit Waterless Mafra dà il benvenuto ai partecipanti

Ogni equipaggio al via sarà accolta dal welcome kit Waterless di Mafra, costituito da borsa argentata contenente il Waterless, prodotto con formula antigraffio lubrificata che consente di pulire tutte le parti esterne della vettura senza utilizzare l’acqua, e il panno in microfibra Heavy Work che permette diversi utilizzi, potendo essere impiegato sia in fase di asciugatura, sia per eliminare le impurità presenti nell’abitacolo.

Il percorso della Coppa Attilio Bettega 2024

Giunta alla sua none edizione, la Coppa Attilio Bettega 2024 prevede un percorso lungo complessivamente 360 chilometri che ricalca le gloriose gare del passato che transitavano sulle strade venete, affrontando i tornanti del passo del Brocon e snodandosi tra le province di Venezia, Trento e Belluno. La partenza è fissata da Pedavena (BL) per le ore 15 di sabato 17 febbraio, con la gara che si svolgerà anche di notte. La seconda tappa infatti scatterà alle 21:10 di sabato da Pradellano (TN) per giungere dopo mezzanotte a Cismon del Grappa (VI) dopo aver attraversato l’impegnativo passaggio per il Col Perer.

Kit charme Mafra a chi sale sul podio

Ai primi tre classificati della Coppa Attilio Bettega andrà il kit charme Mafra, con tre prodotti per pulire e rigenerare tutte le superfici in pelle. Il kit contiene Charme Hydrating, latte idratante anti-invecchiamento, Charme Detergent, schiuma detergente, e Charme Nutrient, crema ad alto potere nutriente per le pelli screpolate dal tempo.

