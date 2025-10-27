Tesla Cybercab: Elon Musk promette il suo debutto entro 8 mesi senza sterzo e pedali

Tesla Cybercab dovrebbe entrare in produzione entro 251 giorni, cioè entro la fine del secondo trimestre del 2026. Questo almeno secondo quanto promesso da Elon Musk nelle scorse ore. Il Cybercab è progettato per la guida totalmente autonoma, senza sterzo né pedali. Questo significa che il sistema Full Self-Driving (FSD) dovrà affrontare ogni situazione senza intervento umano, un salto enorme rispetto alle attuali Tesla dotate di FSD “supervisionato”, dove il conducente resta fondamentale.

Elon Musk: Tesla Cybercab arriverà tra otto mesi

Nonostante le polemiche recenti sulla sicurezza del software e le indagini in corso, Musk sostiene che i progressi procedano secondo i piani, tanto da rendere plausibile una produzione rapida. Il CEO ha inoltre confermato che Tesla Cybercab sarà il modello destinato a far crescere maggiormente la produzione Tesla, una scommessa significativa.

Gli esperti, però, restano scettici: realizzare l’auto è solo metà della sfida, rendere il sistema FSD affidabile su più strade possibili è un altro enorme ostacolo. In Europa e in Cina, dove la normativa sulla guida autonoma è molto più restrittiva, l’omologazione potrebbe rivelarsi impossibile. Anche negli Stati Uniti, la domanda per un’auto senza sterzo nel 2026 resta incerta.

Alcuni suggeriscono che Tesla avrebbe più probabilità di successo con un modello “tradizionale”, compatto e vendibile su larga scala, rimandando la guida totalmente autonoma a un secondo momento. Con Tesla Cybercab, Musk rischia di ripetere gli errori del Cybertruck, ma come sempre, solo il tempo dirà se la sua visione anticiperà davvero il futuro dell’auto.

Rate this post