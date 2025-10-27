Omoda 4 Ultra: la versione sportiva del nuovo crossover compatto cinese [FOTO]

Look tutto grinta e dotazione al completo con guida assistita di Livello 2+

di Gaetano Scavuzzo27 Ottobre, 2025

Omoda 4 Ultra

Dopo la Omoda 4, crossover compatto che il marchio ha appena presentato in Cina, arriva la versione Ultra, ovvero una versione maggiormente orientata alla sportività che ha fatto il suo debutto all’evento “Omoda Drem Day”. La Omoda 4 Ultra aggiunge grinta a livello estetico con un look più audace e sportivo, e si arricchisce in termini di dotazione tecnologica rispetto alla variante standard del nuovo crossover cinese.

Dettagli dedicati a porre l’accento sulla sportività

La Omoda 4 Ultra, il cui lancio è atteso nella seconda metà del 2026, si presenta con alcuni elementi specifici a chiara vocazione sportiva come lo spoiler posteriore dedicato, lo splitter anteriore e altri dettagli distintivi come i gusci degli specchietti in carbon look, le pinze freno colorate e l’esclusivo badge con la scritta “Cyber” applicato sulla carrozzeria.

Omoda 4 Ultra

Equipaggiamento di serie più completo

All’interno della Omoda 4 Ultra c’è il grande display verticale, che in questa variante potrebbe proporre un’aggiuntiva modalità di guida, orientata ad un maggior dinamismo, e delle grafiche specifiche. Di certo la dotazione di serie sarà più avanzata e completa rispetto al modello standard, con la presenza di Adas avanzati che comprendono i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2+.

Potrebbe mantenere il powertrain ibrido da 204 CV

Per quanto riguarda la motorizzazione della variante Ultra, al momento Omoda non ha fornito informazioni, lasciando presagire la possibilità che sotto il cofano ci possa essere lo stesso motore della Omoda 4 normale, ovvero il powertrain full hybrid che combina il benzina quattro cilindri 1.5 e il motore elettrico, sviluppando una potenza complessiva di 204 CV. Nessun dettaglio ufficiale nemmeno per quanto riguarda i prezzi, che però sicuramente saranno superiori ai circa 20.000 € attesi come prezzo di lancio della Omoda 4 standard.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Omoda 4 Ultra

  • Omoda 4 Ultra - 1
  • Omoda 4 Ultra - 2
  • Omoda 4 Ultra - 3
Tags
Leggi altri articoli in Anticipazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Omoda

Foto

FIAT Grande Panda Fastback - Foto spia 27-10-2025 Alpine WEC 2026 - Antonio Felix da Costa Honda Prelude 2026 - Foto ufficiali Kia EV4 GT - Prototipo Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana Maserati MCPURA Carabinieri Omoda 4 Ultra Chevrolet Corvette E-Ray 2025 - Prova Ghisallo Audi Q4 e-tron 2026 - Foto spia 27-10-2025 Lamborghini 350 GT - Auto e Moto d'Epoca 2025 Ferrari F76 Suzuki Capsule Collection 2025 Tutte le foto