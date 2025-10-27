Omoda 4 Ultra: la versione sportiva del nuovo crossover compatto cinese [FOTO]

Dopo la Omoda 4, crossover compatto che il marchio ha appena presentato in Cina, arriva la versione Ultra, ovvero una versione maggiormente orientata alla sportività che ha fatto il suo debutto all’evento “Omoda Drem Day”. La Omoda 4 Ultra aggiunge grinta a livello estetico con un look più audace e sportivo, e si arricchisce in termini di dotazione tecnologica rispetto alla variante standard del nuovo crossover cinese.

Dettagli dedicati a porre l’accento sulla sportività

La Omoda 4 Ultra, il cui lancio è atteso nella seconda metà del 2026, si presenta con alcuni elementi specifici a chiara vocazione sportiva come lo spoiler posteriore dedicato, lo splitter anteriore e altri dettagli distintivi come i gusci degli specchietti in carbon look, le pinze freno colorate e l’esclusivo badge con la scritta “Cyber” applicato sulla carrozzeria.

Equipaggiamento di serie più completo

All’interno della Omoda 4 Ultra c’è il grande display verticale, che in questa variante potrebbe proporre un’aggiuntiva modalità di guida, orientata ad un maggior dinamismo, e delle grafiche specifiche. Di certo la dotazione di serie sarà più avanzata e completa rispetto al modello standard, con la presenza di Adas avanzati che comprendono i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2+.

Potrebbe mantenere il powertrain ibrido da 204 CV

Per quanto riguarda la motorizzazione della variante Ultra, al momento Omoda non ha fornito informazioni, lasciando presagire la possibilità che sotto il cofano ci possa essere lo stesso motore della Omoda 4 normale, ovvero il powertrain full hybrid che combina il benzina quattro cilindri 1.5 e il motore elettrico, sviluppando una potenza complessiva di 204 CV. Nessun dettaglio ufficiale nemmeno per quanto riguarda i prezzi, che però sicuramente saranno superiori ai circa 20.000 € attesi come prezzo di lancio della Omoda 4 standard.

