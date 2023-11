Tesla Model X, l’elettrica pronta a entrare in servizio con la Polizia Stradale del Veneto

Una Tesla Model X è pronta a entrare in servizio nella flotta della Polizia Stradale del Veneto tra poche settimane.

L’elettrica in divisa, acquistata da CAV Concessioni Autostradali Venete e poi messa a disposizione delle forze dell’ordine, è stata presentata in anteprima al capo della Polizia, Vittorio Pisani, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Centro Operativo della Polizia Stradale presso la Caserma Milliava di Padova, sede del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto.

Oltre 1.000 CV di potenza, batteria da 100 kWh

La Model X con livrea della polizia è una Plaid, la versione più performante del SUV di Tesla equipaggiato da batteria da 100 kWh e in grado di erogare oltre 1.020 CV di potenza. L’auto mostrata a Pisani è ancora in fase di allestimento interno, mentre la configurazione degli esterni appare già completa con barra superiore aggiuntiva per ospitare i lampeggianti blu, antenna radio di servizio sul tetto, carrozzeria bianca e azzurra con banda laterale riflettente gialla e azzurra sulla parte inferiore delle porte, logo della Stradale e logo CAV su posteriore e portiere anteriori.

In autostrada dal 2024

La Sottosezione Polizia Stradale di Venezia potrebbe accogliere la Tesla Model X a gennaio 2024, con la presentazione ufficiale e l’ingresso in servizio per pattugliare le tratte autostradali gestiste da CAV (tangenziale e passante di Mestre, raccordo Marco Polo Venezia Tessera).

