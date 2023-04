Tesla: prosegue la politica dei prezzi ridotti, nuovo taglio in Italia

Dopo il taglio di inizio anno, Tesla prosegue con la sua politica di ridurre i prezzi sui listini di molti paesi europei, tra cui l’Italia. Il marchio elettrico americano, infatti, ha proposto un ulteriore ribasso del costo dei suoi modelli, con una riduzione anche di 10.000 euro. Ed il primo trimestre 2023 ha portato un nuovo record di vendite.

Il nuovo listino

Mentre la Tesla Model 3 base mantiene il suo prezzo di 41.490 €, calano le due versioni di più alta gamma: la Long Range scende a 48.990 euro (4.000 euro di sconto) e la Performance trova un ribasso di 6.000 euro ed è ora a listino a 53.990 euro. Quest’ultima versione vede un ribasso anche sulla Model Y, ora a 59.900 €.

Anche i modelli di alta gamma ottengono delle riduzioni, decisamente corpose. Oltre 9.000 € di risparmio per la Tesla Model S (105.990 euro) e più di 10.000 per la Model X (114.900 euro). A questi prezzi, inoltre, vanno aggiunti anche gli incentivi statali, ancora ampiamente disponibili per le vetture elettriche, come le Tesla.

Il record di vendite

Questa politica sta portando dei frutti importanti al costruttore americano, che sta convincendo sempre più clienti a mettersi al volante delle proprie auto elettriche. Il primo trimestre 2023, infatti, ha stabilito un nuovo primato di vendite, con 422.875 consegne effettuate, pari al +36% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ed anche un aumento rispetto alla parte finale dell’anno scorso. Con l’obiettivo di veder crescere ancora i numeri, in un 2023 meno segnato dai problemi sui semiconduttori.

