The Greatest Hits al Museo Enzo Ferrari: la mostra delle Ferrari dei grandi della musica a Modena [FOTO]

Sarà visitabile fino al 16 febbraio 2027

di Gaetano Scavuzzo19 Febbraio, 2026

Mostra Ferrari "The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris"

The Greatest Hits al Museo Enzo Ferrari: la mostra delle Ferrari dei grandi della musica a Modena [FOTO]

Il Museo Enzo Ferrari di Modena apre le porte a una nuova esperienza immersiva che celebra la combinazione tra la passione per la Rosse del Cavallino e il talento dei grandi della musica, che trova espressione nella mostra “The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris” che ha aperto al pubblico il 18 febbraio 2026 e sarà visitabile per un anno, fino al 16 febbraio 2027.

La mostra mette insieme due mondi apparentemente lontani, ma legati dalla stessa tensione creativa: la musica e le auto da sogno della Casa di Maranello. Il percorso espositivo di questa mostra, contrassegnato da innovazione e passione che fanno da filo conduttore per ogni vettura capace di raccontare un storia tutta sua, si compone di una serie di Ferrari che sono appartenute o guidate da celebri artisti, sia grandi musicisti che noti collezionisti.

Mostra Ferrari - The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris

Le Ferrari delle star della musica

Tra le auto del Cavallino protagoniste spiccano la Ferrari 250 GTO di Nick Mason, la Ferrari 250 GT Lusso di Herbert von Karajan, la one-off Ferrari SP12 di Eric Clapton, la Ferrari 512 TR di J Balvin e la Ferrari SF90 XX di Swizz Beatz. Il tutto è corredato da fotografie evocative, contenuti multimediali e da un racconto narrativo realizzato da Chora Media attraverso una serie di podcast con il giornalista Federico Buffa a dare voce ad aneddoti e vicende inedite che permettono di scoprire la connessione profonda tra il mondo Ferrari e quello della musica.

Il Museo Enzo Ferrari sponsor del Jazz Open Modena

In continuità con tale vocazione di unione tra il Cavallino e la musica, il Museo Enzo Ferrari sarà premium sponsor della prima edizione di Jazz Open Modena, in programma dal 13 al 18 luglio 2026. Il festival porterà nella città emiliana artistici di fama internazionale come Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre, trasformando Modena in un palcoscenico di condivisione dove motori e musica si incontrano.

