Toyota conferma l’arrivo di un nuovo motore V8 ad alte prestazioni

Al Japan Mobility Show 2025 Toyota assoluta protagonista. Dopo il debutto della concept Corolla che assomiglia ben poco all’attuale modello, la casa giapponese ha stupito tutti con un altro annuncio: presto debutterà un nuovo motore V8 ad alte prestazioni. L’annuncio è stato dato da Takashi Uehara, responsabile delle motorizzazioni Toyota, in occasione del Japan Mobility Show 2025.

La conferma arriva dal responsabile dei motori di Toyota

Il nuovo motore V8 biturbo deriverà dalla gamma modulare di propulsori a benzina del marchio, con frazioni da 1.5 e 2.0 litri. Sul concept GR Yaris M, equipaggiato con l’unità G20E da 2.0 litri, la potenza supera già i 400 CV, e Toyota promette valori ancora più elevati per il futuro V8. Merito della cilindrata maggiore e della doppia sovralimentazione. Il motore sarà parte di un sistema ibrido, ma non di tipo plug-in.

Il nuovo motore V8 troverà posto anche su una futura Lexus ibrida, dove sarà proposto in una versione più equilibrata e orientata al comfort. La variante più estrema, invece, verrà riservata a un’inedita ammiraglia sportiva GR, derivata direttamente dal progetto GT3 da competizione. Una scelta che evidenzia la volontà di Toyota di sfruttare al massimo l’investimento, montando il propulsore su modelli diversi e con finalità differenti. Con questa strategia, il colosso giapponese si prepara a sfidare direttamente marchi come Porsche, Mercedes-AMG e BMW, che stanno puntando su soluzioni ibride ad alte prestazioni per le loro supercar del futuro.

